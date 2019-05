Realizaron una reunión en la AUF para coordinar el operativo de seguridad del partido entre Flamengo y Peñarol

Los hinchas del Fla vendrán a Uruguay en avión y serán transportados en ómnibus custodiados hasta el CDS.

Este viernes hubo una reunión en materia de seguridad por los partidos de Copa Libertadores que jugarán Nacional y Peñarol. Se coordinó con Paraguay y Brasil para que la llegada de los hinchas de Cerro Porteño y Flamengo se realice en un operativo de seguridad.

Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol ante la AUF, dio detalles de la reunión:

Se hizo una reunión videoconferencia con la Conmebol desde Paraguay y la gente de seguridad del Flamengo de Brasil, junto al Ministerio del Interior, la Comisión de Seguridad de la AUF, la de Peñarol y la delegación.

Los hinchas vienen todos en vía aérea. La idea es que la única vía de adquirir boletos sea web. Van a ir todos al Parque Roosevelt en forma voluntaria en distintos momentos.

En el Roosevelt serán todos revisados con que tengan las entradas correspondientes y se subirán a los ómnibus previamente controlados. Se hará un operativo muy similar con el del clásico.

Hay preocupación por lo que pasó en Brasil. Por eso se hizo esto en forma extraordinaria. Es la primera vez que se hace en fase de grupos. Es porque se trata de dos clubes populares en fase decisiva y sobre todo por lo que ocurrió allá.

El Ministerio del Interior fue claro: no se puede entrar a la tribuna visitante de forma particular aunque se tenga el boleto. Si no van en la burbuja de ómnibus con vigilancia al CDS, no entran.

No habrá tribuna compartida.