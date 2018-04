La eterna promesa XIV “Los hombres son todos iguales”. Esa frase me la decía siempre una amiga que cambiaba más de novio que de ropa interior. Ahora entiendo a qué se refería, ¡son todos iguales los chinos! Pero pará, primero lo primero. Les cuento un poco sobre el viaje… Nadie me dijo que iba a pasar tres días entre aviones y aeropuertos. Se ve que me dieron vuelos por todos lo que mi vieja nunca me pudo pagar. Locura que pasé horas volando.… Pero tampoco me voy a quejar, ya me vi todas las películas antes que mis amigos. Juega el spoileo a full. Esperen que agarre wifi y les cuento todo. ¿Ustedes ven series? Me vi todo Netflix en mi nuevo Ipad. Ahora soy yo de verdura. ¿Terminaron de ver “Cosas raras”? “Streinger sings” si quieren el nombre en inglés… ¿Les cuento el final? Ok, mejor no. Ya bastante me odian por cómo juego… imaginate si me pongo la gorra y les arruino las series. Les escribo desde el aeropuerto de (esperen que leo el nombre porque no sé ni dónde estoy) “上海浦东国际机” se llama. ¿Qué carajo? Pará que abajo lo dice en otro idioma: “Shànghǎi Pǔdōng Guójì Jīchǎng”. Pensarán que los estoy jodiendo, pero no. Ah. Ahí más abajo está en español: “Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong”.

Je, perdón… ¿Les conté en qué cuadro voy a jugar? ¿Ah no? Siéntense porque se caen de cola. Estoy cuidando mi vocabulario por si un día mis cuentos se hacen libros y los agarra una editorial cheta… obviamente que la expresión funciona solo diciendo la mala palabra. ¿Están sentados? Va bala: Mañana firmo con el Shanghái Greenland Shenhua Football Club. ¡El equipo de Tévez! Bah, el ex equipo de Tévez. Ese al que vino de “vacaciones”, un fenómeno. Se llevó no sé que cuantos millones y no hizo nada… De entrada les pido la 10 que usaba Carlitos, voy a hacer que se olviden de él, yo soy el verdadero “jugador del pueblo”. Para los que a esta altura se siguen preguntando cómo hice para llegar hasta acá, les dejo lo que hizo mi representante, más menos:

Pero igual no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, esperemos. ¿Vieron la frase que les tiré no? Soy Neruda. Cuando firme les cuento bien todo. En resumen, para llegar hasta acá hice escala hasta en el cielo, ya tengo récord en vómitos arriba de un avión. Pero ya está, supuestamente es en esta ciudad que me quedo. Y volviendo a lo primero, al título del cuento, no sé si me están jodiendo y esto es una cámara para Videomatch pero acá son todos iguales. Posta. O son hijos de la misma madre o hay gato encerrado, siento que ya los vi a todos. ¿Cómo hacen para jugar al cara-cara acá? El mismo que me dio las valijas fue el que me vendió un café, me dio la clave del wifi, me vendió golosinas, me dijo que esperara acá hasta que llegue el taxi, me… todo. Siempre el mismo botija de ojos estirados, pelo negro estilo hongo y pálido como fantasma asustado. Con mi madre y mi representante ya no tenemos de qué hablar, simplemente miramos a los hermanos chinos pasar y hablar en un idioma que no voy a aprender ni aunque me quede 2000 años. Me imagino que ustedes saben porque son gente culta, si leen mis cuentos claramente tienen un status bien arriba… ¿pero vieron cómo escriben acá? ¡Son todo dibujitos! ¿Qué tienen? ¿5 años? ¡Escriban bien que no entiendo un pomo! Por suerte mi representante había contactado por Facebook a una uruguaya que vive acá hace años y está viniendo para el aeropuerto para hacernos de traductora. Hasta que no venga no podemos hacer nada porque no sabemos decir ni hola. Ya sé lo que están pensando… que el inglés es idioma universal y que si le digo “hello”, alguno me va a poder contestar. Pero el problema es que entre mi madre, mi representante y yo, sumados, no sabemos ni dos palabras en inglés. De hecho busqué recién en google cómo se decía “hola” en inglés para poder meterla en el cuento. Los dejo que no tengo batería y el enchufe del cargador tiene unas patas raras. En el próximo cuento espero poder contarles sobre mi fichaje. Ah, y un saludo a Yenifer, mi amiga que decía que todos los hombres son iguales, una adelantada la Yeni, se ve que había venido a China de chiquita…

La eterna promesa XV “Tiembla Ronaldo” Suena la alarma del celular pero no me levanta ni la grúa, ayer me di una panzada de room service que no se imaginan. Cinco minutos más… En eso entra mi representante re caliente insultándome. Tenía que estar a las 9am en el hall listo para ir a presentarme en el club. Son las 9:40 y tengo hasta salsa de tomate en la cara. Me da un boleo que me deposita justo en la ducha, salgo y me calzo un traje nuevo, comprado para la ocasión. No sé quién es Armani pero le robé el traje… ¿Cómo estuvo ese chiste? Pinturri, pinturri estoy… Todo de negro, a lo ‘Cholo’ Simeone. ¿Alguien me ayuda con el nudo de la corbata? Lleno como el 121 a las seis de la tarde, armo el mate a las apuradas y de cabeza a la limusina que esperaba hace rato por mi presencia. Limusina, no sé si leyeron bien: li mu si na. LIMUSINA. Se los diría en chino pero todavía no llegué ni al nivel uno. Lo importante: Soy una super estrella de rock. Sin palabras para el club que me da esta bienvenida. ¿Qué? ¿No fue el club? ¿La estoy pagando yo? Ah, ok. Si ustedes se quejan del tránsito que hay en Avenida Italia un viernes, los invito a pasear por acá, hace 15 minutos que mi limo está quieta.

“La limo”, ya me ‘hamburguesé’, como dijo mi amigo Tévez… Motor prendido consumiendo nafta a lo bobo, qué cara me va a salir esta pavada… 10:40 llegamos al club. Solo unos minutos tarde… 4o para ser exactos. Foto con el escudo afuera del estadio, sonrisas y dedito para arriba para la cámara, firma de autógrafos y a la conferencia de prensa. Ahí dice algo el presidente que no tengo ni idea qué es, yo solo lo miro, asiento con la cabeza y tiro guiñadas para las chicas que me vinieron a ver… Por suerte estaba el traductor del club al lado mío, si no nunca iba a saber cuándo me tocaba hablar. Me dan la palabra y yo, guacho vivo, hago la gran Forlán. Si bien no soy un tipo con estudios, sabía que garpaba si decía mis primeras palabras en chino, como para comprarme a la gente. Pequeño problema, ayer en vez de aprenderme el guión, jugué al play y me comí hasta la alfombra del hotel. Solo me acordaba que arrancaba diciendo algo así: “Zǎoshang hǎo yīqiè” (buen día para todos). De lo que venía después, ni la más pálida idea. Hice una pausa para escuchar los aplausos por mi esfuerzo… pero los chinos me miraban cual si fueran perros con la cabecita de costado. Se ve que pronuncié cualquier cosa… Je… ¡Mal yo! Tiré alguna fruta en español con más nervios que Canarias amarilla (no es canje… ojalá fuera, me vendría bien para pagar la limusina). El traductor sonríe, el presidente aplaude y la gente se suma… Foto con la remera, a que no adivinan qué número voy a usar… ¿La 10 como pedí? ¿La de Carlos Tévez? ¿Qué sí? ¡No! La 38. Se ve que los chinos estos pensaron que en Uruguay la usaba por gusto y me la dieron como si fuera un halago. ¡Marito, esta me la vas a pagar! Me cambio en el vestuario y salgo a la cancha. ¿Les conté que firmé con Nike? Tiembla Cristiano Ronaldo, llora angustiado Neymarketing. Domino un poco la pelota y a reglarle balones a los que están en las tribunas. Me imagino son contratados, otra buena de mi repre. ¿O son los de mantenimiento? Queriendo dominarla hice la gran ‘Pato’ Sosa cuando llegó al Atlético Madrid...

...un desaste. Y después, sin querer, mandé más de una pelota para afuera del estadio intentando regalarlas. Un papelón. La peor presentación de la historia superando ampliamente al ‘Pato’, comentarios en chino que no entiendo pero deben ser puteadas, y una pésima forma de empezar mi peregrinaje por el fútbol chino. Sepan entender, no es tan fácil adaptarse… Ni ser el Reja.

La eterna promesa XVI “Soldado Ryan” Como dicen mis amigos del barrio, “sin palabras” con mi nueva vida. El club me dio un apartamento divino en el centro de la ciudad. Piso 42, decí que el ascensor es cruza con cohete espacial, si no me pasaba la vida ahí arriba. Tres cuartos, dos baños tamaño estancia, balcón gigante, una tele más grande que mi pueblo natal y mil electrodomésticos, todos conectados entre sí con wifi o no sé qué. “Casa inteligente” creo que se llama. Vaya contradicción que yo tenga una casa de esas, debe ser lo más cercano a la palabra “inteligente” que estuve… Pero vamos a lo que todos los fans quieren saber: ¿y el debut? Mucho aeropuerto, mucho celular, mucha anécdota pava, pero nada de fútbol… La gente en Uruguay ya no come leonesa, está esperando el debut de la eterna promesa. Y no es para menos… Al llegar tuve dos semanas de preparación física pura y exclusiva, cual si fuera militar, entrené en triple horario hasta ponerme a punto. Jugando no son la gran cosa los chinos pero físicamente son aviones. Creo que nunca había estado tan cansado como los primeros cuatro días. Me dolía hasta respirar.

Me aprendí cómo se dice “clemencia” en chino para ver si el insentimental del preparador físico me daba un descanso, pero se ve que estudié mal o que mi pronunciación no fue la correcta… era decirle eso que me hacía correr más. Pero en fin, todo trabajo tiene su recompensa: ahora me puedo sacar fotos sin remera. Hola, verano. Después de esas dos semanas siendo un soldado, el DT me incluyó en la nómina para el partido por la Copa China. Como no podía ser de otra manera, suplentón. 0-0 y un partido aburrido como celular sin internet. ¿Sabían que acá no están las redes sociales de Uruguay? Faltando 25 minutos el DT me señala y me manda a calentar, o eso interpreté. Mientras me movía miraba a la tribuna y sonreía sin poder creer lo que estaba viviendo. Estadio repleto, niños con mi camiseta puesta, de ensueño. En eso el DT me vuelve a señalar y a la cancha. Me dice algunas palabras en algún idioma que obviamente desconozco, digo que sí con la cabeza y adentro. Por el parlante se pronuncian otras palabras inentendibles y como para que mi asombro continuara, la gente se puso de pie para aplaudir cuando el chino dijo mi apellido. Punta por izquierda. Con la preparación física que tuve tengo que volar. Aunque los chinos estos no se cansan, son como el conejo de Duracell. Primer contacto con el balón y aseguro, devolución fácil. Segundo contacto y ya me voy poniendo pilluelo, miro para un lado, la paso para el otro. “¡Ohhhh!” escucho. Y me agrando… Me la tiran por afuera. Siento que soy el Estoyanoff de la era de Púa en la Selección, soy Aquiles el de los pies ligeros, no corro… ¡vuelo! Desbordo, pongo el freno de mano, dejo pintado al lateral y cuando tiro el centro se me va pasadísimo. ¿Angelito Di María sos vos? Siguiente jugada, se arma la contra y a correr se ha dicho. Pelotazo largo del 5, no me pidan nombres esta vez porque para mí son todos iguales, les cambia el número en la espalda nomás. Arranco cual caballo desbocado. El zaguero rival intenta interceptar pero fracasa y soy yo contra el arquero. Puede ser un gran debut… Sale desesperado el arquero mirándome con los ojos estirados, como para matarme. Ah no, pará. Todos tienen esos ojos… Se la tiro bien larga a un costado y listo. Soy yo. Voy por el otro costado. No puedo errar. Desde lejos, unos 30 metros, remato con la zurda sin levantar mucho la pelota del piso. Va direccionada… Confiado enfilo hacia la tribuna. Me los imagino a ustedes, lectores, pensando qué mal desenlace puede tener esto. ¿Llegará un zaguero a cortar a lo David Luiz en el Mundial de Brasil? ¿Se quedará sin fuerza la pelota y no entrará? ¿Pitará antes el juez antes de tiempo? ¿Estaba en offside? ¿Me robará el gol un compañero? Son malos… Pero no. ¡No! Esta vez no… ¡Golazo! Ovación generalizada. Victoria 1-0. Figura del partido. Atípico debut para mí. ¿Habré encontrado mi lugar en el mundo? ¿Dejaré de ser promesa? ¿Cambiará de título el nombre de mis cuentos? ¿Estoy haciendo muchas preguntas sin dejarlos contestar como hace Scelza? Ah yo creo que sí…

La eterna promesa XVI “Cristiano, al lado mío sos ateo”. Ahora todos hablan de la chilena de Ronaldo. Ay, qué fenómeno, saltó más de dos metros. Ah… y no se lo hizo a cualquiera… ¡fue al gran Buffon! ¡Además fue en cuartos de Champions League! Bla, bla, bla. Pero por favor, Cristiano, ¿querés que te cuente lo que es hacer un gol de chilena? Yo sé que lees mis cuentos, son bestseller en toda España. ¿Ah no? ¿Ni siquiera se venden? Ok. Igual te va a llegar, los #MartesDeLEP son tendencia en el mundo entero. Así que prestá atención, ‘Ronaldito’. Ya que estoy: el verdadero Ronaldo es el gordo. Cuando tenía 11 años, en mi barrio jugábamos todo el día al fútbol. La cancha era barro, barro y un poco más de barro. Peor aún que la más fea cancha de Baby Fútbol. Tirarse o caerse al piso era un raspón asegurado. El césped brillaba por su ausencia. Animarse a hacer una pirueta ahí era solo apto para guapos. Cuando quieras te llevo, CR7, a ver si te da la nafta y el gel… Perdonen que me enoje, pero pasa que de la chilena que les voy a contar nadie habló… Pasábamos tardes enteras a puro picado para abstraernos del entorno del barrio que era lamentable. O jugabas ahí o andabas en la calle robando, o drogándote… las malas juntas de ahí eran malas de verdad.