De "Pajarito" a "Halcón": "A nivel futbolístico mejoré bastante y creo que eso ayudó a cambiar el apodo", dijo Valverde

Luego del primer entrenamiento este domingo de la selección uruguaya en Abu Dabi, el mediocampista Federico Valverde charló con la prensa sobre su cambio de apodo de "Pajarito" a "Halcón", también sobre su crecimiento exponencial a nivel futbolístico y la ilusión de vestir la camiseta celeste en el mundial de Catar.

Valvede comenzó hablando de su cambio de apodo que, en realidad, fue mucho más que eso. El futbolista recordó que su pareja, Mina Bonino, fue quien "organizó todo" y fueron para que su hijo Benicio disfrutara. "Ya aprovechamos y fui a las aves", contó.

"Toda la gente se sumó a lo del halcón. A mucha gente le gustó, a mí me gustó, que es lo principal, me causaba mucha gracia. Hay gente en casa que sigue enfadada porque ellos quieren que me sigan diciendo 'Pajarito' pero ya soy halcón", agregó.

"A nivel futbolístico mejoré bastante, mejoré de cabeza. Maduré mucho, dentro de la cancha y fuera. Creo que también ayudó a cambiar el apodo hoy", reconoció Valverde.

El futbolista del Real Madrid subrayó que detrás del gran momento futbolístico que atraviesa está el trabajo en su casa con la gente que lo rodea y que lo ayuda a que siga concentrado en lo que quiere. "Seguir aprendiendo, madurando como papá, con mi hijo, seguir creciendo como pareja y seguir siendo un buen hijo con mis papás. Creo que todo fue un proceso que se trabajó con tranquilidad y me ayudó a crecer", admitió.

Rememoró que el cambio se dio antes de que llegara Diego Alonso a la selección. "En el Madrid no tenía todos los minutos que yo quería realmente, no trabajaba tan bien para conseguir esos minutos. Y esa gente que me ayudó, nutricionista, 'coaching ', mi mujer, mis papás, estando ahí al lado. Amigos, que siempre están para aconsejarte", recalcó.

"Me hicieron abrir la cabeza, ver otras herramientas para que yo pudiera conseguir lo que yo aspiraba que era jugar en el Real Madrid y ser pieza fundamental acá en Uruguay", prosiguió. "Fue un proceso que costó. Pero la peleé, con la gente que estaba ahí cerca y eso fue lo que me ayudó a ser quien soy hoy", expresó.

Por otro lado, Valverde habló de la selección uruguaya y de cómo está viviendo su citación. "Hace unos cuantos días con una ansiedad, de que llegara el momento de encontrarme con el cuerpo técnico, con los compañeros, de volver a compartir todos los días con ellos, que siempre es lindo", manifestó.

"Compartir un mate, una charla, hablar de lo que nos pasa en nuestros equipos. Creo que eso siempre es hermoso, siempre hay que valorarlo porque no siempre vamos a estar en la selección", agregó. "Entonces, el tiempo que estemos hay que disfrutarlo. Y, bueno, ilusionados, con intentar dejar una huella linda y dejar bien parado al país", aseguró.

"Mi intención es dar lo mejor de mí, entregar el 100% al equipo, al cuerpo técnico. Sea en la posición que sea; dentro de la cancha siempre es mejor", enfatizó.

"Pero si me toca también esperar siempre hay que ser compañero. Hay que alentarlos a los demás y muy ilusionado con todo lo que los compañeros trasmiten en el día a día, con todos lo que me brindan de consejo el cuerpo técnico. Creo que eso fomenta la ilusión", concluyó.