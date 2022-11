Karim Benzema es el tercer Balón de Oro vigente en no jugar un Mundial

Benzema no jugará el Mundial luego de haber ganado el Balón de Oro.

Este sábado se confirmó que Karim Benzema será aja para la selección de Francia y se perderá el Mundial de Catar. Karim se encuentra en el mejor momento de su carrera si tenemos en cuenta su rol protagónico en el Real Madrid, que fue campeón de la última edición de la Champions Ligue y de La Liga española pero, más que nada, que es el actual ganador del Balón de Oro. Esto denota que la ausencia del 9 del Real Madrid es una gran pérdida no solo para Francia, sino para todo aquel que disfrute del buen fútbol.

La ausencia del Balón de Oro en un Mundial no es algo común, pero sí hay antecedentes. La primera vez fue cuando el delantero argentino-español Alfredo Di Stéfano se ausentó en el Mundial de 1958. Su ausencia se debió a que defendía la camiseta de España y la roja no logró clasificarse a esta edición disputada en Suecia. Algo curioso es que el delantero histórico –también del Real Madrid- no logró jugar ningún Mundial en su carrera.

El segundo caso fue el de Allan Simonsen, extremo danés ganador del premio individual más importante en el mundo fútbol en 1977. A pesar de su gran temporada en el Borussia Mönchengladbach, a nivel de selecciones no le fue tan bien. Tal es así que su selección no se clasificó al Mundial de 1978. Con un poco más de suerte que Di Stéfano, jugó el Mundial de 1986, llegando a octavos de final.

El último caso es el de Karim Benzema, delantero del Real Madrid que logró la clasificación al torneo con su selección y fue citado para jugar la Copa, pero arrastraba una lesión que no evolucionó lo suficientemente bien y lo dejó sin Mundial. De todas formas, el delantero de ascendencia argelina disputó la edición de 2014, donde hizo tres goles en tres partidos con la selección gala. No repitió en 2018 ya que estuvo involucrado en un escándalo con su compañero de selección Mathieu Valbuena.