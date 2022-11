La selección de Uruguay lleva 900 kilos de carne a Catar: qué cortes se eligieron y la propuesta de Cavani

El presidente del Inac, Conrado Ferber, aseguró que la cantidad que llevarán no solo da para llegar a la final sino que hasta para "festejar después del 18 de diciembre".

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber, se refirió este jueves al acuerdo que llegaron con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para abastecer a la selección con 900 kilos de carne durante el Mundial de Catar.

Ferber detalló que llevarán 300 kilos de lomo, 300 de bife ancho y 300 de bife angosto; toda la carne -proveniente del Matadero Pando- viajará en avión.

"Si no hacen un gol no va a ser por falta de carne", bromeó el jerarca, y aseguró que la cantidad prevista no solo da para llegar a la final sino que hasta para "festejar después del 18 de diciembre", en referencia a la fecha de finalización del campeonato.

"Esto para INAC es promoción, toda la calidad de nuestro producto, el origen natural", subrayó. "Está muy cuestionado la producción agropecuaria y Uruguay tiene que saber diferenciar su sistema productivo a pasto, sol y agua de lluvia. No estamos depredando ningún recurso", prosiguió, y añadió que se trata de una producción natural y de forma sostenible.

El presidente del INAC contó que el delantero uruguayo Edinson Cavani tenía interés en donar a la selección carne del ganado que tiene en su establecimiento rural, ubicado en Salto. "Él quería divertirse con el hecho de poder llevar su carne propia y regalársela a la delegación", explicó. Pero, finalmente, la idea no se llevó adelante por dificultades a nivel logístico.