Polémica tras discurso de Infantino: "Sé lo que quiere decir ser discriminado", dijo el presidente de la FIFA

En conferencia de prensa, Infantino defendió la elección de Catar como sede del mundial, apuntó contra la "doble moral" de occidente y sus dichos dejaron polémica: "Hoy me siento árabe, hoy me siento catarí, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante".