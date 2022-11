Portugal, rival de Uruguay en fase de grupos, presentó sus 26 futbolistas para el Mundial de Catar con varias estrellas

El equipo de Fernando Santos es cabeza de serie del grupo H que también integra Uruguay, Corea del Sur y Ghana.

Con la presencia de Cristiano Ronaldo encabezando y sumado a varias figuras, Portugal presentó este jueves su plantel de 26 futbolistas para disputar el Mundial de Catar a partir del 20 de noviembre.

El plantel cuenta con cuatro jugadores de los 30 mejores del mundo según el último Balón de Oro entregado en octubre. A Ronaldo (Manchester United) se le suman Rafael Leao, delantero del Milan, Bernardo Silva del Manchester City y Joao Cancelo, lateral derecho del mismo equipo inglés. Además estarán presente otras estrellas como Rúben Dias, Joao Felix y Bruno Fernandes.

