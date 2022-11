Scaloni dispuso un cambio en el plantel mundialista de Argentina por lesión de un delantero: entra Ángel Correa

Además de Nicolás González, se especulaba con la salida de Cristian Romero -con problemas musculares- y Paulo Dybala -recién recuperado de una dolencia que lo tuvo cinco semanas fuera de las canchas.

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dispuso este jueves un cambio de último momento en la convocatoria para el Mundial de Catar que comienza en tres días.

Debido a una lesión muscular, el extremo de la Fiorentina Nicolás González se quedó sin Copa del Mundo y en su lugar viajará de urgencia a Catar Ángel Correa, puntero del Atlético Madrid. La no aparición de Correa en la convocatoria final había sido la gran sorpresa del plantel de 26 elegido por Scaloni.

"Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de Argentina, convoca a Ángel Correa", escribieron en la cuenta oficial de la selección.

Este miércoles Scaloni había adelantado que había jugadores que no estaban "al ciento por ciento", dando espacio a un posible recambio. "Hay jugadores que no están al cien por ciento. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está", dijo luego de la victoria 5-0 contra Emiratos Árabes Unidos.

Además de González, se especulaba con la salida de Cristian Romero -con problemas musculares- y Paulo Dybala -recién recuperado de una dolencia que lo tuvo cinco semanas fuera de las canchas-.

El reglamento estipula que, llegado el caso, cada selección puede hacer cambios de último momento en la lista de 26 nombres hasta 24 horas antes de su primer partido en la Copa del Mundo y únicamente justificado en una lesión.