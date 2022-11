Se encienden las alarmas en Portugal: Cristiano Ronaldo no estará en el amistoso ante Nigeria por "indisposición estomacal"

El entrenador portugués rechazó la idea de verse obligado a ponerlo en el once titular y descartó que la entrevista que dio el jugador afecte a la selección.

A ocho días del debut de Portugal en el mundial de Catar se encienden las alarmas: Cristiano Ronaldo no entrenó este miércoles por una "indisposición estomacal" y no estará en el partido amistoso de mañana jueves ante Nigeria, informaron medios lusos.

Esta noticia la informó el entrenador de la selección de Portugal, Fernando Santos, a cuatro días que comience la Copa del Mundo 2022.

Además, el seleccionador rechazó la idea de verse obligado a poner a la "superestrella" en el once titular y descartó que la entrevista que dio Cristiano en los últimos días afecte a la selección. "Este tema no tiene nada que ver con la selección. Es una entrevista muy personal y hay que respetarla", dijo Santos.

El futbolista señaló en entrevista con el periodista británico Piers Morgan que se siente "traicionado" por el Manchester United y agregó que el entrenador, Erik Ten Hag, y algunos dirigentes trataban de forzar su salida del club.

"No le respeto porque no me muestra ningún respeto", lanzó en la entrevista. "No solo el entrenador, sino otras dos o tres personas en el club. Me siento traicionado", añadió.

"Quiero lo mejor para este club, por eso vine al United. Pero hay factores internos que no nos ayudan a alcanzar el nivel top del (Manchester) City, del Liverpool o del Arsenal (...) Un club de esta dimensión debería estar en lo más alto y desafortunadamente no es así", subrayó.

Con información de AFP