Continúan las manifestaciones por la muerte de Mahsa Amini en Irán y aumenta la represión por las fuerzas de seguridad

El miércoles murieron 15 personas en protestas por la muerte de Mahsa Amini (quien falleció tras ser detenida por la Policía por no llevar el hijab de forma adecuada) en Irán a manos de fuerzas de seguridad, quienes abrieron fuego y tiraron gas lacrimógeno contra cientos de personas que se consagraron en torno a su tumba, al finalizar el período de luto de 40 días posterior a su muerte, algo que establece la tradición islámica chiita. La cifra total de fallecidos en este tipo de manifestaciones supera los 200. La activista iraní, Kiana Malek, quien está radicada en Uruguay desde hace 6 años, habló sobre las diferencias culturales entre ambos países y la revolución que se está levantando en Irán.

"Somos rebeldes las mujeres iraníes", comentó Malek y agregó que allá, "la vida de la mujer vale menos" que la del hombre y se lo hacen notar reiteradamente. También remarcó que los hombres le tienen respeto a las mujeres, pero el gobierno, no. En cuanto al cambio cultural, dijo que la vida en Uruguay es muy diferente en cuanto a libertades. "Se cortó internet para que la gente no informe al mundo lo que está pasando en Irán. Están matando niños, adolescentes y personas mayores; para que todo eso no salga, se corta el internet”, aseguró.