Pereira dijo que conferencia de Lacalle fue un "abuso institucional" y que el presidente "se olvidó de hablar de los combustibles"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, consideró que la cadena del presidente Luis Lacalle Pou sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue un "abuso institucional". "No quiere decir tratarlo de antidemocrático o desleal. Tiene que ver con una práctica uruguaya de hacer política donde el presidente no se había metido nunca jamás en un referéndum", precisó.

Pereira comentó que Lacalle "ayer se puso al frente de la campaña, como jefe" y exhortó a sus correligionarios a no debatir.

"Sobre el contenido, creo que nada nuevo bajo el sol. Obviamente se olvidó de hablar de los combustibles porque no valía. Aumentaron por encima de la inflación, por encima de los salarios y además no tomaron las recomendaciones del PPI, si no la nafta saldría bastante más cara", dijo.

Además, sobre la LUC señaló: "He estudiado esa ley del derecho y del revés, nos juntamos con los principales expertos de Uruguay para entenderla más en profundidad, nos juntamos con todos aquellos que la han cuestionado desde el punto de vista técnico y no necesariamente van a votar el 'Sí'. (...) Ojalá el presidente tome nota del resultado del lunes porque soy de los convencidos de que el vaso se está desbordando y la gente lo va a desbordar en las últimas horas".

Por otro lado, el expresidente del Pit-Cnt aseguró que su partido leerá el informe del Ministerio del Interior sobre las 50 denuncias de abuso policial que la oposición exhortó al gobierno a investigar. Si al término de esta lectura entienden que hubo abuso, acudirán a la Justicia.

"No lo vamos a analizar a velocidad de Twitter. Los partidos políticos tienen que perder esa lógica, tienen que reflexionar, pensar para después actuar. Y si hay abuso, lo vamos a denunciar y nos vamos a presentar ante la Justicia. Queremos separar a la mayoría de los policías, que es una gran Policía, de la minoría", afirmó en rueda de prensa este jueves.

Dado que la secretaría de Estado indicó que las presuntas víctimas de abuso policial fueron imputadas por otros delitos, Pereira subrayó que "las personas que cometen delitos tienen que ir presas".

No obstante, también remarcó: "Lo que no tienen que hacerles es violarles los derechos humanos. Lo que no tienen que hacerles es no permitirles educarse o trabajar dentro de la prisión, porque cuando salgan van a salir peor".