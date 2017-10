Abdala: “La agenda en Uruguay pasa por ver cómo defendemos y profundizamos la negociación colectiva”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se pronunció sobre el reclamo que presentaron las cámaras empresariales en relación a algunos aspectos de la negociación colectiva. La definición del tema será clave para definir el tono de la próxima ronda de consejos de salarios. ¿Qué expectativas tiene el PIT-CNT? ¿Qué está en juego con ese pronunciamiento?

Abordamos el tema junto a Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT.

La OIT y la negociación colectiva

Y lo otro tiene que ver con la modalidad de la huelga. En vez de discutir el síntoma, que es el conflicto, ¿por qué no generamos mecanismos de negociación previa antes del conflicto donde las dos partes nos comprometemos a conversar? De ese modo, tratar de resolver el conflicto en su origen. Y eso fue lo que rechazaron las cámaras empresariales.

El caso Envidrio y el Fondes

Me quedé sorprendido con la inversión que se hizo allí. Yo recuerdo cómo era en su primera fase. Hay una maquinaria y un proceso industrial automatizado casi que totalmente nuevo.

Si eso va a der cerca de 300 puestos de trabajo, creo que está feo morir en la orilla, por lo que creo que está bien que esa inversión se realice, con todas las garantías para que luego se pague lo que se tenga que pagar.

La inversión no terminó todavía. Les falta un poquitito para terminarla. Me parece una injusticia no poder terminarla.

El Fondes no se puede dilapidar ni rifar. Tienen que aparecer emprendimientos. El Fondes no es un banco. Debería ser una institución de fomento.