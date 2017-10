Andrade: “El trabajador rural fue de segunda categoría toda la vida. La central sindical tiene que dedicarle más tiempo”

El PIT-CNT denunció una nueva agresión a un trabajador rural. El caso esta vez ocurrió en Treinta y Tres: a un empleado de una arrocera le dieron nueve puntazos en la espalda y en el vientre con un cortapluma. La supuesta víctima fue despedida después por mala conducta. Este episodio ocurre algunas semanas después de que se hizo pública la agresión a rebencazos a un peón en Salto.

Abordamos el tema junto a Óscar Andrade, secretario de organización del PIT-CNT.

En el arrozal este tuvimos un conflicto de año a principio de año. Suelen ser lugares de muy débil organización sindical. Acostumbrados a la unilateralidad, cuando hay que negociar, generalmente es con hostilidad.

En este caso hay una situación de un trabajador que es de los pocos sindicalizados. Lo provocan, lo agreden y termina él despedido. Hay una persona que es agredida y echada. En nuestra opinión no hay una pelea, sino un trabajador que fue provocado el día anterior. El trabajador, que no adhirió a las medidas, lo agrede: no hay una pelea, es una agresión por parte de un trabajador a otro. Por eso hay un solo procesado y no los dos.

La forma de revertir esto es con sindicatos más fuertes: es una autocrítica que nos hacemos. Nosotros entendemos que esta circunstancia es provocada desde que hubo un conflicto en el arrozal para ser hostil con el movimiento sindical. Queremos que el trabajador vuelva a su trabajo.

El trabajador rural fue un trabajador de segunda categoría desde toda la vida. Hubo que esperar casi 100 años para que tuviera normativa de salud laboral. Las ocho horas llegaron recién en 2009. Y el derecho a la negociación colectiva también llegó mucho tiempo después. Y entre la ley y la aplicación, consagración, hay un tránsito.

Parte de la debilidad que existe en el medio rural es que la central sindical tiene que dedicarle más tiempo a los trabajadores rurales.