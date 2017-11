Cáceres: “El fútbol uruguayo tiene un modelo organizativo que agoniza desde hace mucho tiempo”

La decisión del Ministerio de Educación y Cultura de intervenir la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales puso punto final (al menos por el momento) a un largo y polémico enfrentamiento entre los dirigentes de esa gremial y el colectivo Más Unidos que Nunca.

¿Enrique Saravia debió haber dado un paso al costado antes de la intervención del MEC? ¿Cómo se ve este tema desde el Gobierno?

Abordamos el caso junto al secretario nacional de Deporte, Fernando Cáceres.

La palabra intervención puede tener más de un sentido. Yo creía que era inminente. El ministerio tiene varias herramientas para actuar: la intervención es casi la medida máxima. Lo otro sería disolver la personería jurídica. Finalmente, optó por intervenir, lo que creo que es una muy buena decisión.

Estamos viviendo un momento social en nuestro país marcado por el pensamiento binario: blanco o negro. Cuando uno polariza, el camino es sin retorno. La asamblea termina por ponerle un triste final a un largo camino en busca de acercamientos.

El conflicto de la Mutual obedece a razones propias: no ha sido participativo, no se generaron las instancias de participación suficientes, hay una directiva que no goza del reconocimiento de los propios afiliados.

Esta crisis nos da la oportunidad de asumir el problema y buscar soluciones. Tenemos un modelo organizativo y político que agoniza desde hace mucho tiempo. En la Primera División del fútbol uruguayo, de 16 equipos, 15 son de la capital.

En una industria de jugadores de fútbol como la que tiene Uruguay, el Estado no puede mirar de espectador y estar ajeno.

Durante estos últimos días, el presidente estuvo fuera del país, pero está enterado diariamente de estas temáticas. Él es un hombre del fútbol y del deporte, pero tiene una actitud muy abierta con su equipo: nosotros gozamos de un respaldo y una confianza muy importantes. Nos sentimos muy respaldados.

No creo en las mediaciones autoproclamadas o autoimpuestas: fracasan de entrada.