El combate a la pedofilia: ¿castración química? ¿cadena perpetua? ¿pena de muerte? ¿registro de abusadores?

El presidente Tabaré Vázquez se mostró dispuesto a la elaboración de un registro público de abusadores -a raíz de los últimos crímenes cometidos-, pero también señaló que la castración química o cadena perpetua no son soluciones viables contra la pedofilia.

¿Qué posibles soluciones hay? Abordamos el tema junto a Germán Aller (abogado penalista y criminólogo) y Teresa Herrera (socióloga y vocera de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual).

Germán Aller

Puede ser una solución formal en papel, pero no en lo cotidiano. Quizás habría que pensar en algo similar a lo que pasa cuando un funcionario público delinque. Pena, multa e inhabilitación. A la persona se le va a inhibir de que trabaje con niños o de que esté en determinadas zonas: esa inhabilitación sería algo a trasladar a la sociedad.

Un registro se ha hecho en varios países, pero no es tan preventivo como puede imaginarse. Las personas con este tipo de inconvenientes no se verán inhibidas por este registro. Si fuese una persona capaz de culpabilidad, el registro se estaría equivaliendo o superponiendo a los antecedentes penales, que hoy en Uruguay es de cinco años.

Teresa Herrera

Estamos de acuerdo con el registro. Existe en otros países y ha sido de las pocas medidas exitosas. Cuando el río suena, agua trae. Y cuando el río sonó y demostrado…

A veces se nos acusa de ser exageradas en determinados temas. Pero si se hubiera cumplido con que este señor no podía manejar un taxi… ¿qué pasó con su certificado de buena conducta?

Si cada vez que hay un niño o una niña que dice que fue abusado, se atendieran sus reclamos… Tenemos derecho a evitar que eso vuelva a ocurrir. Y uno de los posibles caminos para ello es el uso de la tecnología y el registro de abusadores sexuales.

Y esto no significa alentar la justicia por mano propia. Entre que un niño sea abusado y el riesgo para el otro lado, no tengo dudas.

Lo que no hay que hacer con estas personas es redimir penas: no pueden redimir por estudiar o trabajar. Pero no estamos de acuerdo con la castración química, la pena de muerte o la cadena perpetua.

Este es el crimen más impune de la humanidad.