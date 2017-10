El exrecluso de Guantánamo Jihad Diyab quiere instalarse en Rivera: “Cambió la idea de irse por un intento de integrarse”

Los exprisioneros de Guantánamo refugiados en Uruguay pidieron la extensión del subsidio que reciben. Actualmente cobran 7.500 pesos, pero ninguno tiene un empleo estable. Además, Jihad Diyab transmitió a la Cancillería que quiere radicarse en Rivera, donde espera poner un negocio.

Abordamos el tema junto a la Periodista Diana Cariboni (acaba de publicar el libro “Guantánamo entre nosotros”) y Christian Mirza, nexo entre el gobierno y los refugiados de Guantánamo.

Christian Mirza

Diyab pidió retomar el contacto conmigo. Me movió un poco la solidaridad, no sé, tras un año de haber suspendido el diálogo. Ahora retomé esa función.

Me parece que tiene un cambio de actitud. Aquella idea de irse de Uruguay cambia por un intento de integrarse a la sociedad uruguaya.

Yo propuse la continuidad del programa, no ellos: me parece entendible si no hay una inserción laboral de manera estable.

Estados Unidos se sacó un problema y nunca asumió una responsabilidad.

Diyab no tiene inconvenientes para ir a Rivera, porque forma parte de Uruguay. ¿Por qué ahí? Porque allí hay una comunidad árabe mucho más extendida que acá.

El Gobierno les dijo que viniera, que les iban a dar responsabilidades para encontrar su lugar.