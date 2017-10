El fiscal Viana renuncia a su cargo ante la llegada del nuevo Código del Proceso Penal: “Se viene el caos y la inmoralidad”

El nuevo Código del Proceso Penal -que empezará a regir el 1° de noviembre- implicará cambios sustanciales en la administración de la Justicia y su aplicación tiene fuertes detractores entre los actores del sistema. Uno de ellos es Enrique Viana, quien anunció que renunciará al cargo.

Este Proceso Penal se lleva por delante la Constitución. Además, obliga a los fiscales a tener ciertas conductas que yo considera que van en contra de la moral. Esas cosas están vinculadas a la violación de la Constitución.

Por ejemplo, a los fiscales se los está matrizando políticamente: somos una agencia política del Gobierno llamada Fiscalía General. Se nos obliga a hacer pactos de naturaleza extorsiva, en contra de los derechos humanos. Nada más parecido a la tortura medieval.

Vamos a tener personas presas sin hacer un principio de prueba de que esa persona fue responsable: cuando se haga la prueba, posiblemente se desvanezca y vamos a tener que hacernos responsables los fiscales por el daño causado.

El presidente de la Corte dice que se van a cometer errores… ¿en materia de libertad de las personas? ¡Eso es intolerable!

Yo ya planteé la inconstitucionalidad de la creación de la Fiscalía General. Ya no tenemos fiscales independientes. Y no he tenido resultados, ninguno.

Las experiencias en México, Perú y Chile son muy negativas: se habla de caos. Con este nuevo proceso, se van a cometer arbitrariedades. Y eso nos los dicen quienes la van a cometer: los jueces y los fiscales.

Cuando se habla de arbitrariedades en el sistema penal se habla de arbitrariedades en los derechos humanos, en las libertades. Es un disparate que se tenga conciencia de la sinrazón e igual se vaya para adelante.

Que jueces y fiscales salgan a contratar seguros deja en evidencia lo que se viene: el caos y la inmoralidad. Vamos hacia un sistema mucho más arbitrario y con muchas menos garantías que el actual.

A partir del 2 de noviembre voy a ejercer la profesión: hace mucho tiempo que no lo hago. Pero prefiero todo antes que ser sometido, como lo estamos siendo todos los días. Nos van a obligar a hacer cosas reñidas con la moral y la conciencia jurídica. Y yo no estoy dispuesto a eso.