Gandini y el “apercibimiento” a Bascou: “El fallo es crítico, pero marca que no hubo intencionalidad en lo que pasó”

El Directorio del Partido Nacional se reunió para analizar si el intendente de Soriano, Agustín Bascou, incurrió en alguna irregularidad al vender combustible de una estación de su propiedad a la flota de vehículos de la comuna.

Finalmente, el Directorio aprobó por unanimidad el informe realizado por la Comisión de Ética, que recomienda un “apercibimiento” para Bascou.

Abordamos los detalles junto a Jorge Gandini, diputado nacionalista e integrante del Directorio.

La Comisión de Ética actúa muy seguido, con casos de distinta naturaleza: tiene al frente a cinco personas que cuentan con el respaldo de todos los nacionalistas. La carta orgánica establece tres niveles de sanciones: la primera es el apercibimiento.

El informe de la comisión recomendó aplicar una sanción de apercibimiento. Se hacen juicios críticos en relación a la conducta, pero se hacen otras consideraciones que llevan a afirmar que no hubo daño ni intencionalidad de hacer provecho. La sanción de apercibimiento fue aplicada por unanimidad, sin que nadie propusiera algo diferente.

El fallo es crítico, pero también marca que no hubo una intencionalidad en lo que pasó: hay elementos que liberan al intendente de una sanción mayor. Quien debe juzgar esto es la ciudadanía de Soriano, que puso a Bascou en ese lugar.

Para cualquiera, que el Directorio nos diga que hemos resultado sancionados, y se nos aplica una pena con un fallo condenatorio, no nos resulta nada simpático. Por eso, el intendente, que es un hombre de bien, pidió disculpas inmediatamente.

Me siento orgulloso de que mi partido toma estos temas, se hace cargo y sanciona. No conozco sanciones de otros partidos a sus dirigentes por cosas mucho peores que estas. No recuerdo que el Plenario del FA haya tomado decisión sobre el informe del Tribunal de Ética sobre Sendic: él renunció y se fue, pero el Plenario nunca estudió sanciones.