Graciela Bianchi: “El Frente Amplio quiere usar de chivo expiatorio a Raúl Sendic”

El exvicepresidente Raúl Sendic se presentó ante la comisión investigadora sobre financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Entre otras cosas, Sendic fue consultado sobre los vínculos de la lista 711 con empresas como Aire Fresco.

¿Cuáles fueron las respuestas que dio el exvicepresidente? ¿Los legisladores que integran la comisión se retiraron conformes?

Abordamos el tema junto a la diputada nacionalista Graciela Bianchi.

No quedé conforme. El clima fue muy correcto. Le reconozco a Sendic que, de las personas que han comparecido, ha sido de las más colaboradoras en el sentido de continuar con el relato. Intentó ser colaborador y lo fue.

Tengo que cuidar el sistema de partidos. No todo el mundo es culpable. Lo que más me preocupa y me interesa es escuchar de nuevo cosas que hemos leído reiteradamente en el caso de Sendic… pero también probar la vinculación con el uso del Estado para financiar las campañas.

El eslogan de Ancap era prácticamente el mismo que el de la lista 711.

El Frente Amplio hace más de diez años que está en el poder y se ha beneficiado del uso del Estado, como ya ha pasado en otras épocas con otros partidos. Cuando escucha, en el caso de la campaña, hay un concepto de base que es que el fin justifica los medios… y eso es propio de los partidos radicales que integran el Gobierno.

Sendic dijo que él no fundió la petrolera, que se capitalizó. La estrategia de Sendic es decir “bueno, de todas estas desprolijidades –yo pongo esa palabra–, incluso de los gastos de publicidad, estaban al tanto el MEF y la OPP”, como diciendo que a él no lo usen de chivo expiatorio. El Frente Amplio lo quiere usar de chivo expiatorio.

El mal manejo de la cosa pública es sistémico.