Gustavo Zubía: “Somos gente ejecutiva, gente directa, sin grandes planes relucientes sino a corto plazo”

El exfiscal Gustavo Zubía oficializó esta semana su incorporación al Partido de la Gente, en una presentación en la que destacó el valor “ejecutivo” de su líder, Edgardo Novick, y la propuesta que este le hizo para terminar desembarcando en el partido del empresario. Zubía dejó su cargo como fiscal en marzo. Fue muy crítico de las fallas que tiene el nuevo Código del Proceso Penal y cuestionó en varias oportunidades la gestión del Fiscal de Corte Jorge Díaz.

Zubía afirma que tomó la decisión de adherirse al partido liderado por Novick luego de un pedido “de varios meses” y algunas de las razones fundamentales fueron que el Partido de la Gente votó dos proyectos de ley para derogar la ley 19.446 de los reincidentes y que lo invitaron a la visita de Rudolph Giuliani hace algunos meses y tuvieron “una conversación muy interesante” donde pudo apreciar “un enfoque propio de un ejecutivo; buscando gente que sabe”.

“El perfil de él -Novick- es muy parecido al mío, somos gente ejecutiva, gente directa, gente a corto y mediano plazo, nada de grandes planes muy relucientes sino las cosas concretas”. “Trabajo con la pierna izquierda, que es ideológica, y también con la pierna derecha. El problema es que algunos se olvidan de trabajar con algunas de las dos piernas y esos, a mi juicio, son los desideologizados”. “Edgardo me da independencia técnica en mi tema, más allá de las coordinaciones que vamos a tener que realizar, yo trabajo con las manos libres así que sigo con la misma energía para hacer lo que sé y es pegar lo que no está funcionando”.

Por su parte, Edgardo Novick expresa que está “muy contento de que se siga sumando gente que cree en esta nueva forma de hacer política”.

“La nueva forma de hacer política para el Partido de la Gente es poner a personas capaces”. “El tema de la inseguridad es lo que más angustia a todos los uruguayos”. “Estamos convencidos de que hay que mejorar enormemente la gestión de la Policía y de las leyes”. “Yo no soy un experto en seguridad y cuando no sé algo voy a buscar a los mejores”. “Fuimos a buscar a la gente de Giuliani que son los mejores del mundo y terminaron con la inseguridad en muchos países y rápidamente y en Uruguay el fiscal Zubía es de los que más conocen el tema de la inseguridad, ha estado 30 años día y noche trabajando en este tema”.

El líder del Partido de la Gente anunció que el 21 de octubre vendrá Rudolph Giuliani con su equipo y que van a armar un proyecto para presentarle al presidente de la República y al Gobierno “para que lo apliquen ya en Uruguay”.

“Nosotros queremos ayudar al Gobierno y al uruguayo porque el uruguayo hoy no quiere seguir viviendo como está viviendo”. “A veces en el Gobierno tienen buenas ideas pero fallan en la gestión”.

Zubía manifestó en ese sentido: “El Gobierno con el nuevo Código del Proceso Penal ‘gargareó’ en aquel sentido de que no iba a haber inocentes presos hasta el momento de la condena. Ahora mandan un proyecto diciendo todo lo contrario. Es decir, va a haber prisión preventiva para determinados delitos, encima diciendo para cuáles sí y para cuáles no, lo cual no es criterio jurídico en absoluto. Hay una desorientación tan grande en todos los niveles”.