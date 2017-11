“Hay morgues del interior en las que hay que juntar la sangre en un balde porque no hay un buen desagüe”

Morgues en muy mal estado, falta de médicos subrogantes y carga laboral excesiva, sobre todo en el interior, son algunos de los reclamos del sindicato de los forenses, que está en conflicto.

Abordamos el tema junto a Álvaro Zabaleta, presidente de la Asociación de Médicos Forenses del Uruguay.

La realidad de las morgues del interior es muy mala: hay lugares en los que hay desprendimientos del techo. Se nos dijo que este año la Corte había resuelto que cuatro morgues del interior se refaccionaron. Al día de hoy se ha refaccionado la de Tacuarembó, que no es de las que está peor.

El problema más grave que planteamos es que se inicia el nuevo CPP, y eso implica un cambio en el ADN: pero nosotros no sabemos en qué lugar del ADN estamos. No sabemos cómo nos incluimos en un código que cambia las formas. ¿El forense va a ir a las audiencias o no? De pronto se nos cortó el relacionamiento y el diálogo.

El forense no puede dejar un cuerpo 48 horas en la morgue, por lo que no puede tomarse el fin de semana libre. Cuando hay licencia en un lugar, los cuerpos tienen que ir para otro lado. Hay anécdotas de que el cuerpo ha ido en la parte de atrás de una camioneta policial, tapado con una manta, hasta que se la hace la autopsia y luego vuelve de la misma manera.

Hay lugares donde hay que juntar la sangre en un balde porque no hay un buen desagüe. Tenemos un paro de 72 horas, luego veremos de tomar otros caminos. En los lugares donde sea imposible de trabajar, no vamos a trabajar. El cuerpo tendrá que enviarse a otro lugar.