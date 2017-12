Heber: “No es válido que yo aplauda a la Jutep cuando juzga a Sendic y la cuestione cuando juzga a Bascou”

De aprobarse un proyecto de Ley -que será remitido próximamente al Parlamento- toda persona podrá utilizar armas contra delincuentes dentro de su domicilio y siempre será considerado como legítima defensa.

Abordamos los detalles de esta iniciativa junto a su impulsor, el senador nacionalista Luis Alberto Heber. Además, ¿qué hará el Partido Nacional con Agustín Bascou tras el fallo de la Jutep?

La legítima defensa

Quiero que en Uruguay no vaya gente presa por defenderse en su casa o por defender su comercio. Este proyecto lo presenté yo, no quise involucrar al partido porque hay opiniones distintas. Los que nos defendemos estamos presos y los delincuentes están libres.

La delincuencia tiene que saber que si la persona entra en un domicilio, el dueño de esa casa puede tirar y no va a ir preso. Déjenme defenderme por lo menos en mi casa.

Imaginémonos de noche, uno siente ruido, va a su cocina y encuentra a una persona revisando y armado: ¿qué tiene que hacer uno, preguntarle qué arma tiene? Si tiene un arma de mayor calibre que la mía, yo no me puedo defender porque luego tengo responsabilidad penal.

El caso Agustín Bascou

El lunes a las 11:00 horas se analizará el caso en el Directorio otra vez. No es válido que yo aplauda a la Jutep cuando juzga a Sendic y la cuestione cuando juzga a Bascou. No tengo autoridad para eso.

Nosotros en el Partido Nacional dijimos que íbamos a aprobar el fallo del Comité de Ética: ese fallo no lo suspende, sino que marca el apercibimiento. Eso nos hizo presos del fallo. El fallo, además, también dijo cuál era la pena.

Nuestra resolución es dura, porque le decimos a Bascou que no hace honor a su buen nombre y que no defiende las tradiciones de su partido. Alguno dirá que es solamente una frase.

Tuvimos opiniones distintas sobre este tema. Los enojos son lógicos de la vida política de los partidos. El tema es cómo administramos esas diferencias.

Tenemos que hacer lo mejor para el partido, no lo mejor para Bascou ni para ningún sector político. Pero esto no tiene la misma entidad que lo de Sendic. Tuvo beneficios, pero no un daño económico para la Intendencia de Soriano.