Jablonka y Varela: “A nivel extraoficial se manejó suspender el campeonato, pero sería muy complicado”

Los presidentes de Defensor Sporting y El Tanque Sisley esperan un pronto acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto del fútbol.

Se viven horas decisivas en el fútbol uruguayo, que está en una crisis como no sucedía hace mucho tiempo. La AUF intimó el miércoles a la Mutual a que resuelva el conflicto y reanude la actividad en 48 horas. El plazo vence en la tarde de este viernes.

¿Qué va a suceder en las próximas horas? ¿Pueden enviar al seguro de paro a todos los jugadores? Abordamos el tema junto a los presidentes de presidentes de Defensor Sporting y El Tanque Sisley, Daniel Jablonka y Freddy Varela.

Daniel Jablonka

Hoy estamos con un grado de optimismo más grande que el que teníamos ayer: ahora hay posibilidad de diálogo, y por ahí puede aparecer la solución.

Freddy Varela

Los clubes respaldamos lo que dice el Ejecutivo.

Daniel Jablonka

En esto era necesario dar un paso. Desde que se planteó la paralización, dijimos que respetábamos la decisión de los muchachos que habían decidido parar. Se están agotando los plazos en cuanto a las fechas.

Freddy Varela

Tampoco es que la Mutual vaya a contestar hoy por la intimación. Ya se había suspendido la etapa, y la Mutual se va a basar en eso en su comunicado para la AUF.

Daniel Jablonka

Había que mirar si se estaba enfocando a una solución o a un problema. Fijar la fecha implicaba que si no se jugaba, los jugadores cayeran en incumplimientos, pero también iba a alejar la posibilidad de un acuerdo. Desde el momento en que se arregle el problema, no podemos jugar a los tres días: si se arregla hoy, deberíamos jugar recién el otro fin de semana y no el miércoles.

Freddy Varela

A nivel extraoficial sí hemos manejado la posibilidad de suspender el campeonato.

Daniel Jablonka

Pero no terminar el campeonato implica muchas complicaciones. Hay un problema económico muy duro para todas las instituciones.