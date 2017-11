La directiva de la Mutal decidió declarar nula la asamblea con MUQN: “Fue una perlita más en todo este conflicto”

La asamblea en la sede la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales terminó trunca. La comisión directiva decidió declarar la asamblea como nula y levantar la sesión. No obstante, el colectivo Más Unidos Que Nunca votó de forma simbólica remover a la directiva.

Abordamos el tema junto a Michael Etulain, integrante del colectivo “Más unidos que nunca”.

Lo de ayer fue una perlita más en todo este conflicto. Era esperado que la comisión directiva saliera a escena con algo de esto. Hace 11 meses que venimos con este conflicto: las cuestiones que ahora son públicas, nosotros las vivíamos en la interna. Para nosotros es algo prácticamente normal.

La asamblea se desarrolló a las 21:00 horas. Hubo alrededor de 80 jugadores a los que nos lo dejaron entrar. Finalmente, el comunicado de la comisión decía que ellos no tenían potestad para decidir sobre los puntos del día, por lo que la asamblea se declaraba nula y se levantaba. Así, no se dejó presentar mociones porque se decía que la asamblea había terminado.

Nosotros desarrollamos la asamblea simbólicamente y votamos. A los diez minutos, volvió la escribana con la intención de leer el acta y que sea firmada. La escribana leyó el acto, que no exponía lo que en realidad había acontecido: decía que la asamblea había sido convocado por MUQN, pero en realidad fue convocada por 52 socios de la Mutual. El acta no pudo ser firmada porque debe ser hecha en un libro, y ella la hizo en una hoja normal.

Ahora el tema está en manos de los veedores del Ministerio de Educación y Cultura, que estaban presentes ayer. Quedamos muy conformes con el trabajo que se los vio hacer. Una veedora tomó su teléfono y grabó todo lo que sucedía.

Nuestro próximo paso es reunirnos con nuestros asesores legales y ver cuáles son nuestros siguientes pasos. Me parece que no existe posibilidad de que el fútbol vuelva a pararse. Una comisión directiva no tiene potestades para anular una asamblea, y menos que menos sin haber tocado los puntos del día.

El gran logro fue el reconocimiento de la AUF, que nos permite salir del conflicto con la comisión directiva y empezar ahora sí a poder cambiar el fútbol uruguayo. Jamás imaginamos que los representantes gremiales iban a complicar todo esto.