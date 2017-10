La palabra de la madre de “el Pato feo”: mi hijo le salvó la vida a Bonomi y a “varios milicos”, es un “ladrón especial”

En este sentido, la madre de Anthony Martín Rodríguez, conocido como “el Pato Feo”, se refirió al libro que su hijo planea publicar, en el que contará “su verdad” y la realidad carcelaria en la que vive:

“Tengo el libro de él, el manuscrito. Hay imprentas que me están diciendo para publicarlo, murgas que me están llamando para sacar parte de lo que está escrito en el libro. Sinceramente, no sé para dónde voy a agarrar. Es un ladrón especial: algo está queriendo decir cuando da el rostro.

Él no ha lastimado a nadie. No saben todo lo que ha hecho dentro del Penal: hasta la vida de los propios milicos ha salvado. ¿Sabés lo que es que tengan a un hijo y que lo vayan a degollar?

Para mí es Anthony, no es “el Pato feo”. Que pague por lo que hizo, sí, pero no por lo que no hizo”.