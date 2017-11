Los casos de De León y Bascou en la mira de la Jutep: “Si es plata de la gente, hay que manejarla bien”

En los próximos días, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) podría entregar los informes sobre los casos del senador frenteamplista Leonardo De León y del intendente de Soriano, Agustín Bascou.

¿Qué plazos manejan para entregar los informes? ¿Qué repercusión pueden tener en la situación judicial de ambos? ¿Por qué hay fallas tan importantes en el manejo de los fondos públicos? ¿Qué casos están realmente manejando?

Abordamos el tema junto a Ricardo Gil Iribarne, presidente de la Jutep.

No manejamos ningún plazo. Nosotros trabajamos con la idea de hacer las cosas bien, sabiendo que tenemos recursos limitados. No corremos ninguna carrera: estamos mirando cosas que ya pasaron. Queremos hacerlo lo antes posible, pero no hay un plazo.

No hemos informado que hayamos tomado el caso de De León. No tenemos definido tomarlo. ¿A la ciudadanía se le está dando la respuesta que necesita sobre este caso? Otro organismo quizás pueda dar una respuesta.

Todavía no tomamos la decisión. Personalmente, he dicho que es un caso que puede entrar a la Jutep: tiene parecidos y diferencias con el caso Ancap. La diferencia principal es que ALUR es una empresa privada, pero que maneja fondos públicos. Si es plata de la gente, hay que manejarla bien.

No podemos tomar todos los casos que hay. Tenemos dos profesionales abogados: ese es el equipo jurídico, además del director. También tenemos una contadora. Todos incorporados en comisión: no son recursos propios ni en los que se pueda acumular experiencia.

También pasa que si decimos que vamos a tomar tal caso, se arma todo el tiroteo político. Nosotros solo queremos darle resultados a la gente, por lo que puede que no digamos si tomamos o no tal caso.