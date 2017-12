Lustemberg dijo que le “costó mucho” tomar la decisión de irse de la lista 711 y que no se proyecta en la fórmula presidencial

Desde el 13 de noviembre, Cristina Lustemberg ocupa la banca de diputada en el Parlamento tras su salida del Ministerio de Salud Pública donde afirma que “cumplió su ciclo” como subsecretaria. Hoy ya está de lleno en el terreno parlamentario mientras en su fuerza política, el Frente Amplio, empiezan a perfilarse algunos candidatos/as para las elecciones presidenciales.

La renovación en el Frente Amplio

Me siento parte del colectivo de mujeres y varones frenteamplistas que están dispuestos a seguir aportando para llegar a un cuarto período de gobierno. Todas las fuerzas políticas requieren una renovación.

Quiero trabajar en mi instancia parlamentaria. No me proyecto en la fórmula ni en ningún otro lugar. Creo que hasta mediados del año que viene me voy a mantener como frenteamplista independiente. Tengo excelente llegada con todos los sectores.

Quiero trabajar en que Uruguay tenga una ley que garantice servicios y prestaciones en la etapa de la primera infancia. También he tenido conversaciones con dirigentes de la oposición, porque estas cosas requieren acuerdos interpartidarios y políticas de Estado.