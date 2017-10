Más Unidos Que Nunca insiste en que la Mutual convoque a la asamblea, pero la directiva quiere negociar

Sigue el conflicto en el fútbol y este fin de semana no habrá partidos. Representantes de la Mutual y del colectivo “Más unidos que nunca” concurrieron a la comisión especial de Deporte de la Cámara de Diputados, que quiere mediar entre las partes.

Eduardo Sassón (abogado Mutual)

Celebramos la buena disposición que existió por parte de la Comisión de Deporte, que nos escuchó y nos hizo preguntas. Cuando se nos preguntó si estaríamos abiertos al diálogo, la comisión directiva presentó una propuesta de negociación, un protocolo para la solución pacífica de las controversias.

La asamblea se va a dar, no podemos escapar a eso. No es voluntad de la comisión escapar a eso. Lo que sí se nos solicitó que todavía no anunciáramos una fecha, pero sabemos que si no se llega a un tipo de solución, la asamblea se va a tener que citar.

Nosotros plantemos suspender los plazos de la asamblea y lo que se podría llegar a resolver ahí, llevarlo a comisión con un intermediario fuerte, y ambas partes empezar a negociar: y tratar de llegar a una buena solución, sin tener que llegar a la asamblea.

Todos tenemos algo para ganar en una mesa de negociación: y eso tiene que ver con que se retome el fútbol.

Hay que interpretar todas las normas. Todo está arriba de la mesa. Creemos que es una buena oportunidad para levantar el paro.

Nunca se manejó en nuestra interna que la directiva ponga sus cargos a disposición. Aún no hemos manejado nada con respecto a eso.

No sé si se puede imputar la falta de representación a la directiva, porque ha realizado tareas para la asociación civil y ha crecido patrimonialmente. Habría que discutir si la solicitud de renuncia es jurídicamente vinculante.