Novick busca candidatos a intendentes: “Le quiero dar ingreso a gente capacitada y no ponerlos a dedo”

El Partido de la Gente propone reducir a seis meses el subsidio que reciben los legisladores cuando dejan el cargo y quiere eliminar las partidas de prensa. Además, anunció un peculiar llamado a candidatos a intendentes a través de consultoras internacionales (novick.com.uy/intendentedelagente)

Abordamos estos y otros temas junto al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Es un llamado abierto a mucha gente que se sienta capacitada. Tienen que demostrar experiencia laboral y saber manejar equipos. Creo que es una oportunidad para que muchas mujeres entren a la actividad política. Es la forma de abrirle la puerta a mucha gente que se siente capaz y que quiere ayudar a su pueblo.

No estoy inventando nada. Macron lo hizo con sus diputados. Las empresas públicas en Chile aplican esto. O alcaldes en Estados Unidos. Los nuevos desafíos que se vienen para Uruguay no se solucionan con la forma tradicional de hacer política. Le quiero dar ingreso a gente que esté capacitada.

El Frente Amplio tuvo la irresponsabilidad de poner a Sendic como presidente de Ancap y después como vicepresidente del país. Una de las características que tienen que tener los candidatos es querer hacer obras para su gente, tener firmeza para actuar con los sindicatos, saber gestionar equipos.

Los candidatos suelen elegirse por compromiso político o a dedo, pero queremos terminar con eso. Yo nunca viví de la política ni voy a vivir de eso, pero tengo la intención de ayudar a la gente. Quiero cuidar la plata, terminar con el despilfarro, terminar con la corrupción, bajar los impuestos, hacer más cosas.

En Uruguay hay tres partidos tradicionales. Nosotros hace 11 meses creamos un nuevo partido. Ya tenemos agrupaciones nacionales, departamentales, grupos de mujeres, redes de jóvenes, varios equipos de trabajo que están armando propuestas. Todo eso lo hicimos en 11 meses y ese es el ritmo que queremos ponerle el país.

Me defino como que hay que hacer las cosas bien, y no pienso dónde me ponen, si a la izquierda o a la derecha.