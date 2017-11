Organizadores del “Primer Torneo Nacional de Bebida” recibieron “ultimátum” del MSP: “No somos un experimento social”

La propuesta para realizar el “Primer Torneo Nacional de Bebida” desató la polémica. Sus organizadores fueron citados por el Ministerio de Salud (MSP) y la Junta Nacional de Drogas (JND) para conocer los detalles del evento de primera mano.

La legislación actual no impide su realización, pero la propuesta genera resistencia en varios ámbitos porque va contra las medidas que impulsa el Gobierno para regular el consumo de bebidas alcohólicas.

Abordamos el tema junto a los organizadores del evento.

Nos sentimos bastante presionados. Sabíamos que el evento, por ley, se puede hacer y no tiene ninguna prohibición. En cuanto a la asesoría legal, sabíamos que si pasaba algo quedaba bajo nuestra responsabilidad.

Se podía ganar sin tomarse todos los litros de alcohol. Es imposible que una persona se tome esos litros de alcohol en cuatro horas. Una de las formas era por método descalificativo: la regurgitación descalificaba al participante, porque nos daba una herramienta para medir.

Queríamos hacer algo diferente. Vimos que hay un mercado para esto. A los de Garito Bar les encantó la idea, la propuesta, sabían todo. Hasta pensamos cómo podían mejorarse las ganancias: ellos solicitaron más.

Básicamente nos trataron de payasos los de Garito Bar. No somos un experimento social. Me pareció demasiado agresivo que nos desconozcan. Ya teníamos 12 equipos asegurados. Ayer nos llamaron dos boliches: no llegamos a un acuerdo porque no nos daban las garantías que pedíamos.

Legalmente, al día de hoy, lo podríamos hacer sin ningún problema. En la reunión con la abogada del MSP, nos dieron un ultimátum: nos amenazaron con acciones legales.

Lo del 2 de diciembre está suspendido. En caso de que lo fuéramos a hacer, el MSP lo va a vetar y está en todo su derecho. Le ofrecimos al MSP que fuera partícipe para que pudiera fiscalizarlo y ver cómo era el comportamiento.

Queremos hacer una competencia de primer mundo. No queremos hacer apología al alcohol ni al suicidio. Queríamos hacer una competencia de amigos entre amigos.