Parlamento mediará en el conflicto del fútbol: “La paralización del fútbol es un hecho social muy importante en el Uruguay”

El conflicto en el fútbol se mantiene en pie y esta altura ya es casi irreversible: este fin de semana no habrá partidos. La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados decidió intervenir y citó para esta tarde, en forma separada, a dirigentes de la Mutual y a integrantes del colectivo Más Unidos que Nunca.

¿Es viable un acercamiento? Conversamos desde el móvil con el diputado frenteamplista Luis Gallo, integrante de la comisión.

La comisión entendió necesario tratar de conocer a fondo el conflicto porque la paralización del fútbol es un hecho social muy importante en el Uruguay. Por la importancia que tiene el fútbol, por las multitudes que mueve y porque hay una industria sin chimeneas atrás del fútbol: muchos miles de trabajadores que ganan su sustento el fin de semana, se ven paralizados.

Fue un acuerdo de todos los partidos el conocer en profundidad cuáles son las reivindicaciones de ambas partes. A partir de un análisis que haga la comisión después de escuchar, trataremos de tender puentes con el objetivo de resolver un problema importante, en el que han fracasado todos los intentos de juntar a las partes.

Creo que el Parlamento es un ámbito serio y responsable, donde las partes quisieron venir a dialogar con nosotros.

Vamos a escucharlos, a conocer el tema en profundidad, y a ver qué posibilidades hay en función de lo que nos digan. Si planteamos alguna mediación juntándolos de entrada, seguramente alguna parte no se sentaría. A partir de ahora habrá varias reuniones a los efectos de buscar una solución.

La asamblea no puede derrocar o tirar a la actual directiva de la Mutual. Pero la reivindicación de los futbolistas también dificulta. Creo que el camino intermedio sería una salida transitoria y acordada.

Todas las personas con las que hablamos nos trasmitieron su voluntad de diálogo. En esta situación, tal como está, no hay fútbol, y no hay miras de que empiece. Me parece desacertado acciones tan extremistas como decir que si no se va a la directiva, no vuelve el fútbol. Así como parece extremista que digan que no los mueve nadie de la directiva, cuando hay un grupo grande que pide la remoción.