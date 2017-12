Pozzi y el proyecto para los “cincuentones”: “Así como está, estamos complicados para votarlo, pero hay que buscar una solución”

El proyecto de ley de los denominados “cincuentones” sería sometido a votación este martes en la Cámara de Diputados. La bancada de legisladores del Frente Amplio se reunió el viernes y mantuvo su posición de no realizar modificaciones al proyecto (como reclaman desde el astorismo). La bancada oficialista vuelve a reunirse este lunes para adoptar una posición definitiva. Hace una semana, Tabaré Vázquez fe contundente y reafirmó que no realizaría modificaciones al proyecto.

Abordamos el tema junto al diputado frenteamplista Jorge Pozzi.

Va a ser difícil que se vote mañana, no creo que se logre. Aspiro a que sí se vote en el correr de esta semana. En este tema tenemos algún problema que otro, pero estamos tratando de buscarle solución.

Creemos que así como está, estamos complicados para votarlo. Pero sabemos que hay que buscar una solución, porque el reclamo de los cincuentones es justo. Vázquez dijo que él no iba a mandar un nuevo proyecto, pero eso no quiere decir que no se trabaje sobre el que ya está.

Yo no puedo hablar por Astori. El problema lo tenemos y tenemos que encontrar una solución. Hubo un número donde al principio todos podíamos decir que el proyecto podía salir adelante. Luego, cuando se ajustan las cifras, el número es de 3.700 millones de dólares y eso nos puso en alerta porque es una carga importante para las generaciones futuras.

Hay que encontrar la forma de que las nuevas generaciones no lleven esa carga. Los cincuentones tienen razón y su problema tiene que ser solucionado.

Hay compañeros que cree que no se tocar nada del proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que tenemos que discutir y buscar alternativas. No estamos de acuerdo en una parte de la alternativa.