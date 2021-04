6 de cada 10 montevideanos aprueba la gestión de Carolina Cosse, según Cifra

Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, explicó los resultados obtenidos de la última encuesta realizada sobre aprobación en la intendenta de Montevideo realizada entre el 18 y 28 de febrero de 2021.

Aprobación de la intendenta Carolina Cosse

Gestión y popularidad de Cosse

La popularidad es positiva, pero no es tan fuerte como la evaluación de su desempeño. Su obra representa mucho más adhesiones que la persona en sí misma. Eso no es natural en gobierno. La gente por lo general primero se acerca por sus características personales y luego evalúa su gestión. Acá si bien tiene un buen juicio, no es tan bien vista la persona como lo que está haciendo. Puede ser peligroso porque si llega a tener un problema no tiene ese capital personal que le permite como ser más tolerante. Esto habla muy bien de su gestión.

Creo que hay que esperar a ver qué pasa con el boleto. En el aumento de las tarifas públicas, no redundó en un descenso de la aprobación del presiente. En los presidentes que hemos visto era bastante parecido la aprobación con la simpatía. Ahora no. Es una aprobación que se diferencia con los otros intendentes por lo enfática que es. Cosse está bastante por encima y mucho menos juicios negativos de los que tenía Martínez y Ana Olivera. Su aprobación es más que su votación incluso con medidas más restrictivas. Creo que eso le juega a favor porque eso es lo que la gente está preocupada. La gestión de la pandemia está siendo bien recibida por la gente.