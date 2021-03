64 % de la población aprueba la gestión de Lacalle Pou

Analizamos el nivel de aprobación del presidente Lacalle Pou y del gobierno de coalición durante este primer año de gestión.

Balance del primer año

El presidente ha tenido una gran presencia, pero el Parlamento también ha tenido una gran presencia. Creo que la negociación en la LUC también pasó por el Parlamento. La figura y la estrategia de comunicación del presidente ha sido exitosa. En buen medida es por el buen manejo de la pandemia, en otras cosas la percepción no ha sido tan buena. Tiene que ver con el manejo de la comunicación y el vínculo con la población.

Vázquez cuando asumió la crisis ya estaba pasada, pero no en la sensación de la gente. Tabaré tuvo un nivel de aprobación muy alto al año de gobierno y se parece bastante a lo que ocurre con Lacalle Pou. En balance están muy parecidos. Batlle y Mujica tuvieron niveles de desaprobación importantes. Lo que vemos es que Lacalle Pou se destaca ampliamente con un nivel de aprobación y esto es muy positivo para el gobierno. En este año la aprobación se movió un poco. En noviembre cuando empezó el pico bajó y ahora recupera los niveles que había tenido al principio e incluso tiene más. Hoy aumenta la desaprobación a costa de esos juicios neutros. Ahora empieza un año clave. El segundo año de gobierno se comienzan a marcar un poco más las identidades y además hay que ver qué pasa con la pandemia. Del gobierno con la LUC se compró una carta de crédito. El tema va a ser cuando eso se empiece a implementar. Los otros partidos vana a empezar a jugar el juego electoral. En algún momento se van a tener que separar.

Vacunas

Hubo una demora sí. Uruguay como país chico podría haber empezado antes, pero aun así la gente siente que se ocupó. Eso para la gente ya es una carta de crédito. Él maneja muy bien la comunicación. Hay una absoluta diferencia con Vázquez. En la segunda presidencia apareció un poco más fruto de las crisis dentro del FA. Han sido la carga opuesta. Uno no se imagina a Vázquez haciendo lo que hace Lacalle Pou y aun así les fue bien a los dos. Hay una situación económica y de empleo muy compleja. La educación no es menor. En realidad la pandemia le vino bien. La situación de la economía es causa de la pandemia, pero si el buen manejo no hubiese estado sería dramático.

El discurso de la herencia es un arma de doble filo. Vamos a ver cómo encara ese discurso porque es un arma de doble filo. Es un excelente comunicador.