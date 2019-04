“A los oficiales, desde que son muy jovencitos, se les inculca una visión deformada de la realidad y de cuál es el lugar y la tarea de las FF.AA. en una democracia”

"Hay un concepto equivocado del honor militar. El Gobierno tiene que dedicarse a modificar estas cuestiones", apuntó el politólogo Julián González Guyer.

El presidente Tabaré Vázquez destituyó al ministro de Defensa Jorge Menéndez, al viceministro Daniel Montiel y a los tres generales que integraron el Tribunal de Honor que interrogó a José Gavazzo. Entre ellos está el actual comandante en jefe del Ejército, José González.

¿Hay antecedentes de un sacudón tan importante en las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se percibe la decisión de Vázquez? ¿Qué elementos hacen a la formación militar en relación a la historia reciente? Abordamos el tema junto a Julián González Guyer, politólogo especializado en temas de defensa.

No recuerdo antecedentes de una situación de estas características. Me parece que hay que mirar este asunto en su contexto, más allá de los detalles y anécdotas.

Estos hechos ocurrieron antes de que se instalara formalmente la dictadura. A Roberto Gomensoro se lo asesinó en marzo de 1973. Han transcurrido gobiernos de todos los pelos políticos, muchísimos años y recién ahora se conoce, hasta cierto punto, esta situación.

Las declaraciones hechas sobre lo que pasó dejan mucho que desear. No es creíble que una sola persona haya llevado un cadáver hasta río Negro. No es creíble que Gomensoro haya muerto atado a una silla, es ridículo.

No me sorprende el pensamiento de los militares. Hay una gran omisión y negligencia de parte de todos los gobiernos desde la salida de la dictadura en realmente reformar a las FF.AA. y asumir la responsabilidad política de dirigirlas. Eso implica no solo nombrar a comandantes y generales, establecer presupuesto y definir vagamente algunas misiones que deben cumplir: la responsabilidad del Gobierno va mucho más allá, como, por ejemplo, cómo se forma a los oficiales.

A los oficiales, desde que son muy jovencitos, se les machaca en las Escueltas Militares y luego en los cursos respecto a qué pasó en la historia y cuál es o no la responsabilidad del Ejército en lo que sucedió: es una historia que poco tiene que ver con lo que ocurrió en nuestro país. Tienen una visión deformada de la realidad y de cuál es el lugar y la tarea de las Fuerzas Armadas en una democracia.

