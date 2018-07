Abdala: “Bonomi fue muy enfático en cuanto a que la actuación de los fiscales ha limitado la actuación de la Policía”

El legislador nacionalista habló sobre la comparecencia del ministro del Interior en el Parlamento.

El Ministro del Interior Eduardo Bonomi, compareció en la Comisión de Constitución y Códigos para analizar el proyecto enviado por el Poder Ejécutivo sobre cambios en el Código del Proceso Penal. El jerarca de la cartera no brindo declaraciones a los medios de comunicación y se retiro por la puerta posterior al finalizar su exposición.

En Desayunos Informales recibimos al nacionalista Pablo Abdala, que explicó sobre la comparecencia de Bonomi: “dijo que no era una cuestión institucional, que con el fiscal de Corte como jerarca de la Fiscalía habían llegado a un entendimiento. Sin embargo con algunos fiscales en casos concretos se seguía dando la situación”.

Sobre el caso del homicidio de San Luis, según lo explicado por Abdala, Bonomi dijo que hubo un error del fiscal que debió encargar una prueba balística que no se hizo. “La víctima fue enterrada con la bala y el fiscal no ordenó la extracción de la bala porque había un problema gremial en el Instituto Técnico Forense y no se pudieron reunir las pruebas. Ese crimen no se aclaró”, explicó Abdala.

Abdala dijo que Bonomi se refirió al caso del asesinato de un joven en el Prado: “Nos dijo concretamente que el sospechoso sigue libre porque estamos de feria. Es muy alarmante, por eso de inmediato pedimos que viniera el fiscal de Corte”.

Abdala indicó que según Bonomi, los fiscales han abusado del recurso de la prisión domiciliaria. “Por ejemplo, en casos de rapiña que son delitos con violencia que tienen mínimos de cuatro años, los fiscales han determinado prisión domiciliaria. Lo cual implica que además la Policía tenga que poner un efectivo de custodia, y muchas veces son delincuentes que viven en asentamientos entonces que se cumpla la prisión domiciliaria se vuelve más complicada”, contó.

El legislador nacionalista aclaró: “También es verdad que no podemos transferirle a los actores judiciales la responsabilidad de que se haya incrementando la inseguridad ciudadana”.