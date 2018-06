Abdala: “Bonomi y Layera tienen relatos y visiones diferentes de lo que pasa: eso es preocupante e inédito”

La situación con respecto a la seguridad llegó al Parlamento. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el director nacional de Policía, Mario Layera, comparecieron ante la Comisión Especial de Seguridad a instancias de legisladores del sector Alianza Nacional.

Uno de los legisladores convocantes fue el diputado Pablo Abdala, quien planteó la intención de que Layera explicara el alcance de sus polémicas declaraciones a El Observador el 12 de mayo.

¿Cómo fueron las explicaciones de los jerarcas? ¿Qué medidas podrían tomarse para mejorar la seguridad? ¿A qué desafíos se enfrenta la oposición para poder aportar desde su lugar? Abordamos el tema junto a Pablo Abdala.

El Gobierno tiene una actitud muy obstinada de mantener a Bonomi en su cargo. Cuando Layera dice que hay que tomar medidas audaces y no simpática, hay que tomarlas, por supuesto que dentro de la ley. Pero es ahí donde falla el Frente Amplio.

¿Por qué después de que habla Layera el presidente decide crear un organismo de coordinación? Ahí hay un problema que el ministro Bonomi no quiere reconocer: el Gobierno está fallando desde el punto de vista de la presencia y la actuación del Estado para combatir la acción delictiva. Y creo que es eso de lo que Layera se está quejando.

El mando político y el mando técnico de la seguridad ciudadana, que son Bonomi y Layera, tienen relatos y visiones diferentes de lo que nos pasa: y eso es preocupante e inédito. El mando político del Ministerio del Interior fracasó: la conducción de Bonomi se ha desgastado al extremo tal de que ya no solo discrepa con la oposición sino con la propia Policía, con el director nacional de la Policía.

No desmintió que en la situación de Casavalle suceda que hay quienes no se animan a tomar decisiones políticas.

El rol de la Guardia Republicana y la campaña de recolección de firmas

Lo sucedido en Salto confirmo que esto es Guatemala o El Salvador a la uruguaya. Cuando el Estado no puede imponer su autoridad, es porque estamos ante un hecho muy grave. Que haya sido una metáfora, como dice Layera, no debe conformarnos y no debemos resignarnos.

Con Larrañaga proponemos más presencia del Estado y apelar a todos los recursos que tenemos para poder combatir esta situación.

Desde los liderazgos políticos, puede que el único que haya propuesto esto haya sido Larrañaga, pero si empieza a mirar filas más abajo hay muchos dirigentes que han adherido. Pero tampoco es tan relevante que adhiera una cantidad específica de dirigentes: es la gente la que tiene que apropiarse.

Estamos sorprendidos con la respuesta de la gente ante nuestra propuesta. La gente viene respondiendo muy bien ante la recolección de firmas.

Estas medidas no arreglan el tema de fondo de la inseguridad. Pero sí son una respuesta ante la emergencia, en términos de respuesta penal y de la acción del Estado. Para que cambie definitivamente el tema de la inseguridad se necesita frenar la escalada de violencia y luego una conducción adecuada del Ministerio del Interior, además de buenas políticas sociales.