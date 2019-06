Abdala: “El sindicato policial está desesperado: cada 45 días se muere un policía”

"Bonomi ha pasado muchas dificultades, tiene una situación muy frágil de confianza intrapolicial. La gente de a pie no se siente respaldada por él", apuntó el abogado.

Un camión de reparto llegaba a Piedras Blancas con un efectivo policial del servicio 222, encargado de cumplir tareas de protección en zonas rojas. El efectivo intentó detener una rapiña: recibió seis disparos en la espalda y falleció. Un delincuente terminó muerto y otro herido.

Abordamos el tema junto al abogado del sindicato policial, Washington Abdala.

Cada 45 días, que es cada cuanto muere un policía, tenemos que volver a hablar de esto. Pero la verdad es que no sé cómo hacer esta entrevista. Las cosas no cambian.

El sindicato policial está en una situación de desesperación. A la Policía argentina se le mueren muchos menos efectivos que a la nuestra. Cada 45 días se muere un policía.

Tres tipos se pusieron la ropa del PADO y sorprendieron a un grupo de repartidores entre los que había un policía que estaba trabajando como repartidor. Es cinematográfico.

La Policía tiene que tener la libertad de ser contratada a nivel privado para poder terminar con los contratos encubiertos. Este no era el caso, pero igual. El Parlamento pensó que el incremento salarial iba a ser tan importante que iba a permitir la dedicación exclusiva a la tarea policial, pero no fue así. Podrían liberarse 4 o 5 horas, para que el policía no se agote, pero que le permitan hacer otra cosa y darle un servicio a la comunidad.

Los fiscales y los policías a veces no pueden más. Tienen que llevar adelante investigaciones en las que ambos están sobresaturados.

El policía se encuentra en estado policial las 24 horas del día. Si hay un quebranto de la legalidad, el policía debe acudir a su función. Otro tema es el grado de violencia, que está completamente desmadrado.

Bonomi ha pasado muchas dificultades, tiene una situación muy frágil de confianza intrapolicial. La gente de a pie no se siente respaldada por Bonomi.

La clave es prevenir. Soy muy defensor de la Guardia Republicana: creo que la medida que se tomó para las cárceles es buena. Se necesita una Policía que tenga la capacidad de ejercer la autoridad, al menos para una etapa de transición, porque después deberíamos tener policías especializados en el trabajo carcelario, que deberían ser los mejores pagos del país.

El delincuente tiene el mismo derecho a la vida que el policía, pero es medio surrealista que la ambulancia llegue primero para el delincuente, y que cuando llega para el policía ya no hay posibilidad de socorrerlo.