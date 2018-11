Abel Duarte: “Sanguinetti me dijo que el año que viene decide, yo desearía que estuviera”

El candidato a diputado por el sector de Amorín Batlle confía en que los colorados "le van a dar el triunfo al Partido Nacional".

Abel Duarte, conductor del programa Musicalísimo en Radio Oriental, buscará en las próximas elecciones llegar a una banca en el Parlamento con la lista 1215, que apoya al precandidato del Partido Colorado José Amorín Batlle.

Me inicié con Stirling, después con Alberto Iglesias, Alberto Scavelli y ahora la decisión de estar solo con la 1215 con José Amorín. Musicalísimo empezó desde lo social.

Musicalísimo siempre ha trabajado con lo social. Mando un abrazo al director de Radio Oriental que me permitió hacer esto, porque la radio no la voy a dejar. Ya soy suplente pero quise aprender.

Antecedentes políticas

Arranqué bien por abajo y siempre segundo para aprender del sistema político. En el Parlamento me sentí bien e incómodo: porque estaba en un lugar que no conocía porque

AL estar 15 años aprendiendo no soy un outsider de la política. Estoy convencido porque la primera vez marqué 1100 votos en las primarias de 2004. Yo era batllista con Jorge Batlle cuando las cosas estaban mal con la aftosa y la crisis, tuve ofertas de todos lados y dije que no, porque soy batllista.

Hicimos el acto de presentación con Gonzalo García. Me dijo Amorín que no lo haga desde la Convención, que lo hiciera en el jardín. No le hice caso y fue el acto más grande del PC.