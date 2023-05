Abogada del Consultorio Jurídico UDELAR afirmó que hay más imputados en la caso Penadés

La denuncia pública por explotación sexual contra el senador blanco Gustavo Penadés que hizo en abril la militante nacionalista Romina Celeste provocó una investigación en Fiscalía. Hasta el momento, y según lo informado por La Diaria la semana pasada, son seis las víctimas que prestaron testimonio ante la fiscal que asumió el caso, Alicia Ghione. Cuatro son representadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que también está trabajando en otros casos ligados a violencia sexual como la Operación Océano. Para hablar sobre estas investigaciones que lleva adelante Fiscalía y cómo se trabaja en asesorar a las víctimas entrevistamos a Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la UDELAR.

Las víctimas que denunciaron a Gustavo Penadés

Luego, otra persona, ante las denuncias de Romina Celeste, con la misma dinámica que el me too, habló por primera vez después de muchos años y llegó por su cuenta. Luego vinieron los dos últimos que, al ser menores de edad, preferiría obviar más detalle.

El trabajo con las víctimas que denuncian delitos sexuales

Reconocer la calidad de víctima, que es el derecho a un determinado estatuto, no supone una condena anticipada para nadie. Simplemente es el cumplimiento de avances en cuanto a estos desarrollos de derechos humanos que establece así los principios generales de las Naciones Unidas sobre personas que han sufrido delitos, la resolución 4034 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde ese entonces expresa que las víctimas lo son aunque no se llegue a esclarecer el hecho e incluso jamás se condene al culpable.

Uno mira que el relato sea serio porque en definitiva puede venir alguien que no esté en sus cabales, que entró porque encontró un lugar calentito en el consultorio, no lo sé. Viene una víctima y lo que corresponde hacer es no desacreditar su relato. Por eso el doctor Frustaci el otro día les decía que son víctimas desde la primera hora.

Hay más imputados

El sobreseimiento a los acusados por violación grupal en Cordón

Apelamos, ya presentamos los fundamentos, se dio el traslado a la fiscal y a la defensa, esto es oportunidad a que nos contesten, y luego se eleva al tribunal. No vi los escritos porque todavía no estaba la fecha de vencimiento. Si bien nosotros estamos controlando diariamente, porque entendemos, sobre todo pensando en la fiscalía que, en las circunstancias estas particularmente, se debería tener en cuenta el principio de máxima diligencia. Por eso vamos todos los días pero no hemos tenido noticias. Nosotros planteamos una serie de fundamentos que quisimos, por su lado técnico, pasar en forma escrita a la prensa y sin perjuicio de que nos puedan preguntar, en donde uno de los aspectos medulares es: Si estaba referido al Literal A del 130 del CPP, que dice que agotadas las posibilidades probatorias se entiende que no se alcanza la plena prueba para poder acusar, corresponde entonces el sobreseimiento.

No estaban agotadas las diligencias probatorias posibles. De hecho además quedaba hasta febrero 2024 como posibilidad de seguir investigando, sobre todo si ella entendía que había fisuras y debilidades que fue lo que expresó en forma genérica, y en cuanto a la valoración de la prueba no se adentró en esos conceptos.

En el celular el imputado no dio el pin correcto. Ya a mí eso me lo torna un celular relevante. No se pudo vulnerar por el sistema cuando se mandó, pero el informe de la policía científica volvió diciendo: “Hay actualizaciones constantes, se recomienda su nuevo envío”. Eso no fue realizado por la fiscal. Ahí se habían borrado videos que se pueden recuperar. Por algo se borraron.