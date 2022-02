Abogado penalista sobre el ingreso de drogas en centros penitenciarios: "No es sobre el microgoteo que se logra un combate efectivo"

La semana pasada, la Justicia autorizó a Dona Samer Fleitas –una mujer de 39 años– a cumplir su pena en prisión domiciliaria para que pueda continuar al cuidado de sus cuatro hijos. Recibimos en el estudio al abogado penalista, Martín Fernández.

La mujer había sido condenada en agosto a cuatro años de cárcel por haber intentado ingresar 56 gramos de marihuana al Comcar para su pareja. El caso se transformó en paradigmático por el impacto que está teniendo en las mujeres el aumento de las penas por delitos de microtráfico de drogas aprobado en la Ley de Urgente Consideración.

El caso de Dona Same Fleitas

Quienes viene siguiendo el tema de política criminal y sobre todo vinculado a cannabis, pone en el centro cómo se resuelve un tema sobre la gestión de la penitenciaria y la imposibilidad de que esta mujer ingresara ya que dejaba al descuido a sus hijos, y pensar cómo cantidades mínimas cannabis pueden significar tener penas tan altas.

Todas las instancias que se den de discusión de este tema, son importantes y aportan al debate. Dar una respuesta integral a este problema que atravesaba esta persona en particular. Hay un abordaje integral con organismos del Estado actuando en conjunto. No hay que dejar solo de actor al Ministerio del Interior, sino rodearlo de otros actores.

LUC

El régimen de agravantes del decreto de la Ley de estupefacientes está establecido en el artículo 36. En el año 98’ se modifica y se bajan las penas a 20 meses. Las circunstancias agravantes quedan con la posibilidad de aumentar el reproche a quien cometa estas acciones, pero no están fijadas en 4 años como sí lo estaban en el decreto de ley del año 74’. Esta ley, 17.016 baja las penas y las penas de los agravantes. Lo que pasa acá es que los jueces y fiscales podían graduar la entidad del castigo, iba ser más grave que cualquier conducta con porque estaba ingresando al sistema penitenciario, o sea, la agravante permitía subir al máximo. Lo que hace la LUC es establecer un mínimo de 4 años de penitenciaria, esto quita la posibilidad a los jueces a que aprecien el caso concreto y puedan ver las circunstancias del caso.

Tenemos un primer problema que es necesario corregir. No se puede alterar de esta manera tan significativa lo que se denomina la dosimetría penal, que es la escala entre la afectación a determinado derecho. Si por estas acciones tenemos una mínima de 4 años, tenemos problema con cómo castigamos otras acciones y conductas.

Se ha puesto en foco el tema de cómo aumentó el agravante la conducta. Es necesaria que este articulo en particular, es gravoso con este tipo de situaciones. Si se quiere combatir el tráfico organizado de ingreso de sustancias a los establecimientos se debe apuntar a otro tipo de acciones que tenga que ver con la desarticulación de mercados ilícitos que posibilitan que funcionarios puedan ingresar sustancias. No es sobre el microgoteo de ingreso de sustancia que se logra un combate efectivo contra las drogas adentro de los centros penitenciarios. Nos abre otro debate, desde el Comisionado Parlamentario, Álvaro Garcé, se manifestaba del uso de sustancia dentro de los sistemas penitenciarios.

Prisión domiciliaria

La prisión domiciliaria existe desde hace muchísimo tiempo. Incluso tenemos personas que han cometido homicidio especialmente agravado y están en prisión domiciliaria, y eso no es innovación del proceso del código penal vigente.

Amicus Curiae

Es un informe que se presenta por parte de organizaciones o instituciones que tiene un trabajo muy especifico con determinada temática, puede ser de género, derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos, cualquier área del derecho. En este caso se presentaron dos instituciones que trabajan el efecto de niños viviendo en la cárcel con sus madres y del daño institucional. Se presentó una organización que trabaja esta especialización y lo que hace es decirle a los jueces: ‘sobre este tema está toda esta literatura disponible, existen estos fallos, la corte interamericana dijo esto’, entonces se le presenta bloques de información de manera brindarle más información en un tema sensible al juez. El juez puede apartarse, no tiene por qué respetarlo, es decir, no es nada obligatorio, sino que recibe una cantidad de información para mejorar su fallo y emitir el fallo con más información.

El tema del agravamiento de la conducta genera esta cuestiones y la defensa pública logró establecer un régimen más racional de penas para este caso concreto

Excepciones

Problemas muy graves de salud. Incorporar la salud de la perspectiva de género. Mujeres amenazadas de que se les dará daño a sus hijos y familiares. Se da toda una mecánica y dinámica muy peligrosa, personas con escasos recursos y no pueden poner esto en el centro.

Fallos

Más allá de las circunstancias particulares de este caso, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Cómo probas la amenaza, la puesta de riesgo de tu vida, si lo haces te ponés en riesgo, es como una trampa.

En relación con las cantidades y sustancias, hay indicadores, que se puede decir que el destino es comercialización. Hay que cuestiones que nos dicen cómo evaluar estos casos.

La sustancia y cantidades ingresan, sobre todo importa el destino que se logre probar por parte de la fiscalía, si es comercialización en el establecimiento.

Se ha generado regla para mujeres con hijos, las reglas de Bangkok, medida alternativa a la privación de libertad. Se ha dicho que la alternativa de la privación de libertad tiene que existir como opción. Se ha generado un cuello de botella de delitos que puedan pasar a este tipo de medidas. Uruguay tiene que respetar estos tratados internacionales. Debe profundizar el trabajo en medidas alternativas, en el que madres con hijos no estén privadas de libertad ya que genera daños en los niños y eso afecta en sus crecimientos.