Abogados especializados en Derecho Laboral señalaron que la reducción de jornada laboral va en la línea de "mejorar la productividad y manteniendo el salario"

Para saber qué tan viable es la flexibilización de la jornada laboral en nuestro país lo conversamos con los abogados especializados en Derecho Laboral, Alberto Baroffio y Juan Manuel Rodríguez.

En el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores se reflotó un histórico planteo de la central sindical: el de reducir la jornada laboral sin disminuir el salario.

Por ley, la jornada de trabajo en Uruguay es de ocho horas, y aquellos empleados que trabajen más allá de ese horario en un solo empleo por día tienen derecho a cobrar horas extra.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, con datos actualizados a marzo de este año, el promedio de horas efectivas en el país es de 35.6.

La propuesta del PIT-CNT de reducir la jornada laboral

Juan Manuel Rodríguez

A mí no me sorprendió el planteo de Abdala, porque lo dijo muchas veces ya. Por otro lado, en el mundo no solo se está discutiendo esto, sino que se está haciendo. A veces en experiencias pilotos, a veces con periodos más largos, a veces localizados en empresas, en sectores, a veces se busca ampliar el espectro y a fines del año pasado hubo trabajos académicos sobre resultados en diversos campos de una reducción de horas de trabajo.

A veces llamamos un día de trabajo menos en la semana, o todos los días pero menos horas, otros le dicen horarios flexibles, es decir, la discusión de la jornada de trabajo es un tema que tiene hace mucho tiempo.

El caso de país que podríamos decir paradigmático, fue lo que se llamó la ‘ley Aubry’ en Francia a mediados de los 90’. Ahí se decidió a la bajada de 35 horas semanales en forma genérica aunque se exceptuaron de las empresas de menos de 50 trabajadores y después con los años se tomaron otras excepciones de todas maneras más allá de todas estas flexibilidades y cambios, Francia en Europa sigue siendo el país que trabaja menos horas por semana, probablemente por la herencia de la ‘ley Aubry’. En la mayoría de los lugares todavía eso es una experiencia pilotos donde se acuerda por medio de la negociación colectiva, Abdala sí de la jornada de trabajo, pero también dijo de incluir en la negociación colectiva, lo cual es una forma. Hay varias formas, puede haber una ley, un decreto, puede negociarse, y cuando uno lo negocia siempre se negocia dentro descentralizadamente, entonces uno puede decir tal sector puede, dentro de tal sector algunas empresas pueden, esta segunda manera es de las más generalizadas del mundo.