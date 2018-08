Abulafia dijo que no tiene antecedentes penales, que logrará obtener el certificado de idoneidad y que los contratos con Tenfield pueden no renovarse

"Respeto a Lugano, pero no comparto lo que dice", afirmó el candidato a presidente de la AUF, quien reconoció que existe una crisis en el fútbol local.

Hasta el 21 de agosto, Edgard Welker ejercerá la presidencia interina de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Así lo decidió la Asamblea de Clubes en la noche del martes, al postergar la elección de un nuevo presidente en lugar del renunciante Wilmar Valdez.

Abordamos el tema junto al candidato Eduardo Abulafia.

Elecciones polémicas en la AUF

Se tenían que realizar elecciones: así lo marcaba el estatuto. Paralelamente, el día de la elección, la Asamblea de Clubes entendió por mayoría que debía postergarse durante 21 días la elección: se adoptó lo que quiso la mayoría.

Quiero una elección transparente, limpia, de ideas. Que se presente quien sea. No hay que cerrarle la puerta a nadie.

Se está queriendo hablar de una crisis del fútbol que no es verdad. Pero crisis es oportunidad: una oportunidad para que el fútbol uruguayo, donde están los problemas serios, pueda enfrentar de otra manera y contra fuerza todo lo que tiene que hacer.

El fútbol es parte importante de la vida de los uruguayos. El fútbol uruguayo es una moneda que tiene dos caras. Una cara brillante y luminosa, que es la que no da el Maestro Tabárez y la selección con sus logros. En el fútbol local, el sentimiento de los clubes mayoritarios es que se debería generar un cambio porque la estructura local tiene serios problemas.

Cuando Valdez manifiesta que se va a presentar a las elecciones, cuando fue el partido de Uruguay ante Portugal, yo también lo hice, sabiendo que él tenía las grandes chances de ganar y seguir siendo presidente. Se dieron todos estos factores y ahora está actuando la Justicia: todos estamos expectantes sobre lo que va a pasar.

Quien aspire a ser presidente de la AUF debe pretender respetar en un 100 % los estatutos de la asociación. Pero en ningún lugar dice que el presidente debe cumplir con un examen de idoneidad.

Si llegase a ser presidente de la AUF, inmediatamente voy a presentar toda la documentación necesaria. Estoy yendo a Montevideo a sacar el certificado de buena conducta y a tener toda la información necesaria.

No tengo antecedentes penales, ninguno. Fui detenido, pero no tengo ningún antecedente. Tampoco tenga ninguna quiebra empresarial o personal. Trabajo en Uruguay y he estado al frente de muchas empresas. Yo no me escondo de mi pasado. Pero se está diciendo solo una parte de la verdad. Tengo la absoluta tranquilidad de que voy a obtener el certificado de idoneidad.