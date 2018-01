Acquistapace espera que el homicidio de Lola Chomnalez se aclare en 2018: “La mochila es fundamental, allí está el ADN del homicida”

Marcelo Acquistapace trabajó en el caso de Lola Chomnalez casi desde el principio, y a tres años de su muerte continúa asegurando que el crimen se va a resolver.

Varias de las ilustraciones que realizó cuando el cuerpo de la joven argentina no había aparecido, se terminaron cumpliendo en su totalidad.

Yo estaba de vacaciones cuando me contactaron para que me sume a la búsqueda; estando en el exterior, no pude acceder a una prenda o algo para poder trabajar mejor.

Me pidieron colaboración. El 9 de enero me mandaron información y las caravanas que tenía ella puestas al momento del homicidio.

Me llamó la atención, en el tema de la visualización, el tema de la mochila. Toda la descripción que yo hago está relacionada con eso. La mochila es un punto fundamental en el desarrollo de la investigación, creo que allí está el ADN del homicida.

Algo que me llamó la atención desde el principio es el convencimiento de que el caso se iba a resolver después de los tres años, que se están cumpliendo ahora. Por las características, se sabe que ese ADN es de un hombre. La mochila es el centro de la resolución del crimen.

Creo que posiblemente fue un robo o un intento de abuso que se fue de las manos. Me da la sensación de que es un masculino de entre 30 y 40 años que estaba trabajando en ese lugar. Yo no fui al lugar, no trabajé con el lugar geográfico. Pero sí generé un convencimiento de que la mochila estaba allí.

Los tres años es una fecha límite como para que se resuelva. La resolución va a llamar la atención para tener características especiales. Va a llamar la atención por las características de ese individuo: ya ha estado en los medios o en la difusión de un acontecimiento similar. Espero que el caso se resuelva este 2018. Me pudo equivocar en las interpretaciones racionales de este tema.