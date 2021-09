"Además de la desprolijidad de los cargos, hay remuneraciones escandalosas", dijo edil del FA sobre contrataciones en la Intendencia de Lavalleja

El intendente de Lavalleja, Mario García, deberá comparecer ante la junta departamental luego que se conocieran una serie de resoluciones en las que dio compensaciones por miles de pesos a su hermano y al hermano de la exintendenta Adriana Peña así como a otros funcionarios municipales. Las resoluciones se conocieron a través de pedidos de informes y accesos a la información pública debido a que la intendencia no publica los documentos en su página web a pesar de que por ley es obligatorio hacerlo.

Los casos fueron publicados inicialmente por el diario El Observador y tienen como denunciante al edil del Frente Amplio, Mauro Álvarez, a quien ya le damos la bienvenida.

Trayecto de la investigación

Lo que pudimos apreciar es que hay un desorden en cuanto a los cargos de particular confianza y de la manera en cómo se otorgaron. La manera en cómo ingresaron también, porque no ingresaron como cargos de particular confianza, sino con el escalafón obrero y eso podría derivar en que queden en cargos de la intendencia. Lo analizamos nosotros y el resto de la bancada del Frente Amplio.

Todavía no hemos llegado ni tenido respuesta de una resolución que es de finales del período anterior en la que sale que fue quien lo contrató por designación directa y días después de asumir García es que le entrega una compensación de 72 mil pesos. Según lo que manifiesta la resolución es lo que lleva a un cargo de resolución de juntas y una compensación por eficiencia. Nos extraña que alguien que recién comienza el cargo ya tenga una remuneración así por eficiencia. El art. 284 de la Constitución es una herramienta para poder acceder a información que debe ser brindada por el intendente de turno y nos debe dar herramientas para llevar adelante mi tarea de edil. En la Intendencia de Lavalleja, y no solo con esta administración, sacarle información es a cuenta gotas. Es muy tedioso. Nos pasó con Adriana Peña que terminamos en un juicio la entrega de información. Como edil departamental y representante de la ciudadanía duele y desenfoca de la tarea que tenés que hacer.

Ahora estamos analizando esto con el resto de la bancada con asesoramiento jurídico notarial y contable. Es necesario tener todo bien armado porque se hizo ya el llamado a sala en la Junta Departamental. Estamos esperando al señor intendente para que nos explique a nosotros y a la ciudadanía de qué trata todo esto. Es cómo accedemos a la información y qué pasó con la demora. La ley de transparencia obliga a organismos públicos a tener la información publicada pero tenemos que mendigar la información prácticamente.