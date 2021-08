Adolfo Garcé sobre la salida de Germán Cardoso: "El presidente de la República quiso dejar claro que este tema era de los colorados"

El politólogo conversó sobre la designación de Tabaré Viera frente al Ministerio de Turismo tras la renuncia de Germán Cardoso, la salud de la coalición tras el caso de Cardoso, la vuelta al parlamento de Cardoso, el momento que atraviesa el Partido Colorado, las diferencias de los legisladores en el parlamento y la relación del gobierno con la oposición.

La designación de Tabaré Viera al frente de Turismo

Mi interpretación es que el presidente de la República quiso dejar claro que este tema era de los Colorados, un problema de los Colorado solucionado luego entre negociaciones por batllistas y de la lista 15 por los propios Colorados. No hay que horrorizarse porque forma parte de la lógica esencial de la coalición. Una coalición consiste en un acuerdo en torno a programas en torno a políticas públicas y al mismo tiempo en una distribución de responsabilidades entre los socios en los cargos ejecutivos, de eso no hay que asombrarse.

La discusión es muy importante que tenemos que seguir dando en Uruguay, Conrado Ramos, actual director de la Oficina de Servicio Civil una de las personas que ha liderado esta discusión académicamente en Uruguay, la discusión que tenemos que dar es hasta donde deberían llegar para que el Estado funcione neovenerareamente, para que el Estado tenga musculatura propia y no dependa tanto de la política en el estado de esas designaciones. Una cosa son los ministros, otra cosa son los secretarios. Que no se politice o partidice tanto la administración pública.

Lo más importante para un dirigente político es que sea representativo. La democracia que no funciona es la democracia donde cruje y falla la representación política. El partido Colorado es una parte clave de la coalición. La clave está entre los dirigentes políticos se puedan asesorar bien y cuenten con una administración pública competente con la que puedan colaborar. Ministros responsables y competentes generan buenas políticas públicas.

Es un mal momento para el partido Colorado. Un trago amargo. Es un problema y también para el gobierno. Mucha inestabilidad. Debería haber un punto medio entre la rigidez extrema y la estabilidad excesiva, que es lo que le pasa al Partido Colorado. Ojo, así como hablamos de estos tres, quiero poner arriba de la mesa otres tres que funcionan y son claves en el gobierno. Nos olvidamos de Adrián Peña, que vi una entrevista acá en Telemundo y quedé con los ojos así (gesto de ojos abiertos) cómo este hombre en tan poco tiempo aprendió tanto, es un ministro que sigo con mucha atención. Isaac Alfie es una pieza clave del equipo económico y ya lo sabemos, podrás estar de acuerdo o no con las políticas del equipo económico, lo que no podés discutir es la influencia de Isaac Alfie y su competencia y experiencia en esto. El otro es Robert Silva, una de las personas al frente junto con el ministro Da Silveira, de una política clave para cualquier gobierno, de una promesa electoral de esta coalición. Ellos tres para mí gusto están haciendo buenas gestiones.

Está claro que el presidente marca distancia. Háganse cargo ustedes, eso es lo que para mí está diciendo. Desde el día uno, a todo lo que vuela a mal manejo es extraordinariamente sensible y transita a toda velocidad.

Algo que fue mostrando desde el primero de marzo del año pasado, así como designa te saca la silla. La otra lectura sería más piadosa con el presidente, sería se ha criticado al presidente de la república por ser demasiado autoreferido, que todas las decisiones pasen por el 11 de la Torre Ejecutiva, y acá hace totalmente lo opuesta.

Germán Cardoso

Declaraciones piadosas que tienen que ver con cuidar la coalición. Hay que ponerse en los zapatos en el secretario de la presidencia y vicepresidenta de la República, tienen que cuidar la coalición.

Se investigará y tendremos más información. Toda la ciudadanía merece tener más información de lo que pasó.

Comisión investigadoras

Puede ser para esto también. Es más, así como hablo de los zapatos de los ciudadanos, cuánto más información tengamos con respecto a cómo se ha manejado durante el cargo de Cardoso, mejor para todos nosotros. Bienvenida la información.

Fueros

No te puedo asegurar cómo funcionan todos los sistemas democráticos. Los fueros son generales, existen en todos lados y tienen función muy importante en la judicialización de la política. Todo este episodio no da para alegrarse. El sistema político y a la clase política no le hace bien. Todo lo que huela a mal manejo, corrupción, incumplimiento de normas no le hace bien al sistema político. Solo 1 de cada 5 personas confían de cada partido político en Uruguay. En Uruguay hay que prestar atención a este tipo de asuntos porque la confianza en las instituciones políticas tienen problema en Uruguay y esto no ayuda, todo lo contrario.

Situaciones en el parlamento

Todas esas cosas pasan, ahora tampoco ponemos el ojo en todas las obras de discusión donde no hubo problema. Los parlamentarios que están bajo presión horas y horas encerrados también se equivocan en el manejo de sus palabras. No es cierto que todo es un desastre, está lleno de aptitudes dentro del sistema político uruguayo.

Desde el mundo de la comunicación tenemos que ayudar a que las cosas mejoren, no solo mostrando los problemas, sino también lo bueno.

Son las dos cosas, hacer el esfuerzo por poner en manifiesto lo que no está mal, pero por otro lado no perder de vista lo que funciona y lo que está bien, no solo los momentos en lo que está mal. Nos interesa más el conflicto que las discusiones sanas.

La vicepresidenta es una persona de reconocido buenos modales, es una dama y en algún momento se enoja, Andrade es una persona que tiene un temperamento muy especial, pero que se comporta muy razonablemente dentro del senado. Tiene un estilo fogoso, sindical que choca.

Cosas que están para mí gusto mal, con todo respeto por el sistema de partidos uruguayos, que se decida algo tan delicado como qué hacer con algo tan importante con el puerto, sin diálogo en la coalición y sin diálogo en la oposición, está mal. Por falta de diálogo e ir demasiado rápido porque querer solucionar un problema importante heredado de un gobierno anterior, pero que tiene la responsabilidad el actual gobierno de manejar bien termina siendo una solución discutible que le deja flancos al gobierno y al presidente, que sobre todo habla mal de la capacidad de diálogo dentro de la coalición y con la oposición.

Cómo van abordar un tema así sin hablar con el Frente Amplio. Este punto me parece mucho más importante que todo lo que pasó con Cardoso. Esto es un defecto muy serio dentro de todos los partidos. De las dos partes está mal. Existe una tendencia en el actual gobierno a prescindir del FA y creo que lo prescindieron demasiado en el combate de la pandemia, a su vez el Frente Amplio prescindió todo lo posible de colorados y de blancos durante los 15 años, y hago la excepción siempre que en el gobierno de Mujica que en comienzo de su mandato integró cuatro comisiones multipartidarias y que siempre tenía el teléfono pronto por ejemplo para llamar a Jorge Larrañaga. Eso para mí es un tema importantísimo. Ahí tenemos que pensar y discutir entre nosotros. Si aceptamos como ciudadanos esto. Me parece que es un error profundo y genera consecuencias negativas.

Por eso tenemos que hablar e insisto todo el tiempo, ninguna democracia del mundo se gobierna por consenso, cuando se gobierna la democracia por consenso la gente termina descreyendo en la democracia, lo que precisamos lo ciudadanos son alternativas, que no nos ofrezcan todo lo mismo y que no se pongan de acuerdo todo el tiempo porque cuando creemos en uno lo votamos y cuando dejamos de creer tenemos cosas distintas en el menú para elegir. Hay asuntos de gran importancia que exigen acuerdos multipartidarios e intertmeporales, como por ejemplo en la seguridad social, es un tema clásico. ¿Se va reformar la seguridad social sin un acuero de buena fe entre todos los partidos? ¿El FA no va participar en la reforma de la seguridad social? Ni siquiera estuvo de acuerdo con el diagnóstico como sabemos, veo problema de los dos lados, falta diálogo, buena fe, falta confianza, de los dos lados hay barras que presionan y hay responsabilidad de los líderes por calmar sus propias fieras.

El diálogo entre el gobierno y la coalición tiene que ir más allá. Me pareció muy bien la reunión entre el presidente y Ricardo Ehrlich.

Creo que este gobierno tiene aciertos y algunos errores, cómo manejó el tema del puerto para mí deja muchas lecciones para el futuro.