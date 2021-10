Adriana Peña: "No es verdad que hicimos un canje de cargos" en la Intendencia de Lavalleja

La Jutep citó al actual intendente de Lavalleja, Mario García, para brindar explicaciones sobre las compensaciones salariales otorgadas a su hermano, Ariel García, al hermano de la exintendenta, Gerardo Peña, y a otros funcionarios del gobierno departamental. El llamado fue propuesto por el edil frenteamplista Mauro Álvarez y fue respaldado por 13 ediles más de la Junta Departamental. Peña reconoció haber contratado al hermano de García antes de finalizar su mandato y haber dejado a su propio hermano en la comuna, lo que calificó como "un error más grande que una casa".

Sesión de la Junta Departamental

Cuando se votaron las mociones no estuvimos presentes en sala. Nuestra agrupación fue de las 13 que votó el llamado a sala. Un mes antes de que comenzara la nueva administración llamamos al intendente para que todos los nombrados directores pudieran comenzar a trabajar con nuestros directores. Hicimos un acuerdo con el intendente con dos cargos de confianza. Nunca estuvo en el acuerdo haber contratado al hermano y que quedara mi hermano. Él nombró personas para la transición y todas estaban vinculadas al Estado. Él me pidió que lo hiciera y lo hicimos. Esa fue una grave equivocación. Me pidió si podía conservar la dirección del área, que era mi hermano. También fue una gran equivocación. Lo que hizo que renuncia mi hermano fue que se estuviera malinterpretado algo que no era así. Se dijo que era un canje de cargos. No es verdad que hicimos un canje. Él nombró su equipo de gobierno con su hermano y me pidió a mi hermano. Nosotros hemos cometido equivocaciones y esa fue una de las equivocaciones más feas que he cometido. Yo ya le pedí perdón a la población.

Despotismo en las intendencias

Es tradicional los cargos de despotismo, y no solo en la intendencia. Se va transitando hacia su desaparición. Yo no contraté a mi hermano, vino en comisión desde su lugar de origen. Las compensaciones las hizo el intendente en diciembre. Nosotros no votamos la creación de los cargos de confianza. Somos los únicos que no lo votamos. Había catorce cargos, pero 13 ya estaban ocupados. Se duplicaron los cargos y nosotros no lo votamos. Hay una resolución de tiempo del año 1991 y 1996 que establecía que la compensación por eficiencia se podía dar hasta un 100% de sueldo base. Nosotros nunca ofrecimos porcentaje y sospechamos que esa resolución nunca cayó.

Compensaciones salariales en la comuna