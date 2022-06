Adriana Zumarán: "No estamos en rojo, la UAM está funcionando normal en su equilibrio económico"

Reclamos judiciales por parte de los operadores, no poder continuar con el negocio y capacidad económica insuficiente para sostener las obligaciones financieras con el Banco de la República son algunos de los riesgos a los que se enfrenta la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, según una auditoría del Ministerio de Economía.

Ayer, el directorio de la UAM salió al cruce de estas conclusiones y emitió un comunicado en el que aseguró que "está asegurada la viabilidad financiera" del nuevo centro de comercialización.

La viabilidad financiera de la UAM

El proceso auditoría duró muchos meses en la UAM y por procedimiento la auditoría hace un informe preliminar que se discute en la institución y se hace una devolución y a partir de ahí el informe definitivo que se publica.

El comunicado del directorio no fue desmintiendo los hallazgos de la auditoría, fue sobre todo por el ambiente y la repercusión mediática que tuvo este informe, que lo que produjo en primera instancia fue mucha inquietud en la plaza, en los comercializadores. Recordemos que la UAM tiene más de 600 empresas trabajando, muchas veces con cierta distancia en los temas institucionales estrictos. Esto promovió una gran inquietud que fue lo que se recogió en el directorio pasado, que tenía como tema central el balance y como dato de los terrenos, pero era tanta la inquietud de los actores sociales y de la parte institucional sobre los mensajes que a partir del informe se vieron, se consideró importante una postura institucional en los temas más relevantes.

A partir de la difusión del informe de la auditoría, lo que se manejó en muchos medios fue que la UAM estaba en rojo, se vio que algunas personas decían que la UAM estaba en quiebra, esto claramente no es así. La UAM está al día con sus obligaciones financieras. En estos 16 meses de funcionamiento el flujo de ingresos que se obtiene es suficiente para cumplir con todos sus compromisos. Lo que está planteado y define la auditoría es que a partir de marzo del 2023 tenemos que comenzar con la amortización de uno de los fideicomisos, que es el del Banco República. En cuanto a eso la situación de la UAM se relaciona con el plan estratégico que ha sido el eje de la actuación del nuevo directorio. La UAM en su plan tiene que aumentar sus ingresos, para eso es que se han empezado conversaciones con el Banco República como para diferir esa amortización, que si bien la UAM podría amortizar es con reservas, no es de su giro, entonces lo que la UAM necesita es crecer y eso va no por el lado de la plaza hortofrutícola que tiene una ocupación buena, sino por el lado de la zonas complementarias, es decir, emprendimientos que requieren un desarrollo e inversión. Poder proyectar en tres años expandir la actividad comercial de la UAM para poder asumir los compromisos financieros.

No estamos en rojo, la UAM está funcionando normal en su equilibrio económico, pero para mirar a un mediano y largo plazo para cumplir con las obligaciones financieras estamos pensando e iniciando conversaciones formales con el Banco República para poder desarrollar nuestro plan estratégico. En ese mismo directorio se formó una comisión que para transmitir este plan concreto al directorio del Banco República y trazar conjuntamente cuál es la mejor alternativa.

Los números cierran en cuanto al funcionamiento y los intereses de deuda. Estamos al día en todas las cuentas. Hay una reserva en la UAM que se produce de su implantación que son los derechos de entrada de los operadores de quien se establece, como en cualquier empresa porque se precisa un capital de respaldo, pero además en el plan estratégico es importante conservarlo para poder expandirnos en la zona comercial. Lo que detecta la auditoría en la empresa es que sí estamos conscientes de eso y tenemos un plan. No es que la UAM está en rojo, la UAM está con un flujo de ingresos acorde a sus egresos.

En la planificación original había un elemento que esta misma dirección lo anuló. La tarifa de los contratos de los operadores no es la tarifa actual. Había contemplado una rebaja para el primer año de establecimiento, eso se cumplió el primer año en este febrero y esta dirección decidió no hacer este aumento de tarifa. Eso estaba contemplado en el flujo de ingresos como para amortizar y eso sí se correlaciona con la situación actual y de la UAM que es en un contexto de un sector productivo granjero muy golpeado durante el 2021 y con un panorama nada adelantador durante estos primeros 5-6 meses de funcionamiento. Explícitamente la mesa ejecutiva tenía que definir lo que estaba previsto que era que se aumentara lo que pagan los operadores por su piso en la UAM y eso explícitamente se anuló.

El cambio de Mercado Modelo-UAM a nivel cultural granjero fue fuertísimo, pero fuertísimo. Mercado Modelo era una institución muy arraigada en la cultura de granjero. Lo que no se discute a nivel de operadores es el cambio muy positivo en las condiciones de trabajo. Quien conocía el Mercado Modelo y se acerca a la UAM de verdad es un cambio radical en las condiciones de trabajo, operativas y logísticas. La UAM empieza a operar en febrero de 2021 y justo en un año muy malo para el sector. Básicamente dado por un desequilibrio entre años de muy buena producción. Operadores y productores de diferentes rubros había un pesimismo por unanimidad por precios bajos, inclusive en rubros muy importantes de la granja, los precios están debajo por los costos de producción. Eso genera un pesimismo generalizado y entonces coincide de forma temporal, aunque no obedece a la llegada a la UAM, pero el 2021 fue un año muy malo a nivel granjero.

Este año sufrimos un agravante que no es común tampoco en el sector que son dos años consecutivos de precios muy bajos. Eso hace que a nivel de sistemas productivos eso se refleja directamente en la UAM independientemente si el operador es productor o solo intermediario, en cuanto el negocio es malo es malo para todas las partes.