AEBU y el nuevo sistema informático del BROU: “Hay errores típicos de los cambios, pero hay otros que no parecen previstos”

"No sé si para el lunes pueda estar solucionado, aunque el banco diga que sí", afirmaron desde el sindicato bancario.

Ya van varios días de atención especial en las sucursales del Banco República (BROU) -que será de 14 a 17:30hs con excepción de los shoppings en Montevideo que abrirán a las 11hs-. Estos inconvenientes en la atención así como fallas en el sistema informático y las cuentas bancarias se deben a la implementación del nuevo sistema informático -que entre otras cosas cambió el número de las cuentas bancarias de sus clientes-, lo que provocó algunos problemas en la gestión habitual que hacen los usuarios a través de varias plataformas.

¿Qué opina AEBU al respecto? ¿A qué se deben los problemas? ¿Cuándo se solucionarían? Abordamos el tema junto a Matías Arbizu.

Según lo que nos explica el directorio del BROU, toda la situación que se generó ya la tenían prevista. Tenían previstas las dificultades y entienden que la próxima semana a podrían estar dificultades.

Este tipo de dificultades que se han dado son normales en algunos: implica el acostumbramiento de los trabajadores a un sistema totalmente distinto, que cambia bastante en relación al anterior. La lentitud del sistema puede a veces venir de la mano de parches que se van agregando para ir solucionando los distintos errores. Son los errores típicos de cualquier cambio de sistema.

Pero hay otros que no tienen que ver con el cambio, sino con la aplicación del sistema nuevo, y esos no nos queda claro que tengan que ver con lo previsto. Por ejemplo, las últimas tarjetas de débito que se entregaron a partir del lunes, no pudieron funcionar.

Un mes antes de que se diera el cambio, tuvimos una reunión con el directorio: todos sabíamos que iban a existir dificultades con el cambio. Planteamos cuál sería el plan de comunicación sobre todo lo que iba a pasar, en pos de avisar a la población y a los trabajadores para poder llegar a la mejor forma de sobrellevar los cambios: pero lamentablemente no obtuvimos el resultado esperado.

La mayoría de los usuarios entiende la situación y se la banca, pero otros, después de estar dos horas esperando, ya no se la bancan tanto, y es lógico y entendible. Ha sido compleja la atención al público durante estos días, entre tratar de entender el sistema, ver que anda lento, más los problemas que se van dando durante la misma transacción. Ha sido dificultoso, pero los compañeros están poniendo todo y sacando esto adelante.

Si era necesario hacer un cambio de sistema, nosotros no nos vamos a oponer a algo que logre colocar al banco en la vanguardia: pero no sabemos ni estamos seguros de que este sea el camino, eso lo habrá evaluado el propio banco.

Hasta ayer, las dificultades no habían variado mucho, pero tal vez en el trabajo del fin de semana se pueda acomodar un poco más, pero no sé si para el lunes pueda estar pronto, aunque el banco diga que sí.