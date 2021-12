AFUTU rechaza los cambios que prevé ANEP: "Cerrar un curso es un tema de ahorrar dinero a través de la educación, se cierran solo por ahorrar"

Recibimos a la presidenta de Asociación de Funcionarios de la Universidad de Trabajo del Uruguay Mabel Mallo, y al profesor de Filosofía y trabajador de Centro de Educativo Comunitario Luis Brum, quienes hablaron sobre el rechazo de AFUTU a los cambios, los reclamos al gobierno, la realidad de los CEC, la manifestación y los reclamos a Lacalle Pou. Sobre el pedido de informes de Graciela Bianchi, Mallo expresó que "es presión sindical, es grosero".

Reclamos de AFUTU al gobierno

Mabel Mallo

Se pierde el único lugar donde se enseña el curso de motores Diesel, la serigrafía, el taller de madera, cerámica, soldadura, carpintería. La cifras que doy son las de siempre. El capricho de esta dirección es hacer una elección de horas dentro de diez días, que significa que hay muchísimo menos grupos y que los compañeros ni siquiera saben que programas se van acercar. No sabemos ni siquiera cuál es la maya curricular. No se sabe absolutamente nada. Está todo hecho tan a lo loco, tan improvisado. Al 17 de diciembre que empieza entre Montevideo y Canelones hay más de 100 grupos. Cuando vayan a elegir al ITS, van haber compañeros que se volverán con las manos vacías. Hay 100 grupos que cuando los vayas a elegir en diciembre no están, es infernal.

Destrozaron todo. Cerrar un curso es un tema de ahorrar dinero a través de la educación. Se cierran solo por ahorrar.

Luis Brum

La alarma nos enciende cuando en diciembre hay mucho más grupos sujetos a inscripción a los que estaban el año pasado o el otro. Cuando esa inestabilidad es tan grande en diciembre, los profesores nos preocupamos.

Mabel Mallo

Tras la pandemia hay muchos chiquilines que dejaron de estudiar, padres que han perdido trabajo. Se quitaron todas las becas por habidas y por haber.

A mi me da vergüenza que en este país que somos tres millones, los docentes tengamos que poner monedas para que los chiquilines viaje. Por qué tienen que ser los chiquilines que paguen la crisis. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Traer a los chiquilines de vuelta o esperar desesperado para que dejen de venir y sacar los grupos? Los profesores tenemos que salir desesperados a buscar alumnos.

Luis Brum

Los Centros Educativos Comunitarios son 4 en Montevideo y 2 en Maldonado. No son 11 como se dijo. Son 11 turnos porque funcionan en doble turno que conforman 11 programas. A mí lo que me asombra es que la responsabilidad máxima de UTU viene a un programa de televisión donde lo ve todo el mundo y cuándo se le pregunta qué se hace con esas horas, contesta ‘no sé’. El CEC no funciona un solo grupo, funcionan tres talleres en cada turno. Esas 25 horas que él dice son de cada de las asignaturas que tienen los estudiantes. Las 223 horas se dividen en 7 profesores y entonces esos 7 profesores dan esas 25 horas de clases. No es un grupo, son tres talleres.

Él afirma y reafirma que no se cierran los CEC sino que van a poner otra cosa. Si ponés otra cosa tiene que tener otro nombre, porque dónde está la esencia del Centro Educativo Comunitario, en el programa.

Si vas a los informes de UTU, la plantean como una propuesta exitosa. La página de UTU pasa publicando premios y más premios de estudiantes de los CEC que ganan olimpiadas de robóticas y audiovisual tanto a nivel nacional como internacional, por un lado en el discurso son centros educativos innovadores y exitosos, y en el argumento no hay un solo argumento para cerrar estas propuestas educativo.

Mabel Mallo

Lo que le planteamos como sindicato a las autoridades es que nos den la posibilidad de discutir. Desde la ATD nacional salió un absoluto rechazo a este programa porque no hay ningún tipo de trabajo para hacerlo. La educación no la podés cambiar a cada rato y menos según lo político. Tenés que tener cierta estabilidad en la educación. Con todos estos cortes evidentemente no sé a qué país van. ¿Podemos esperar un año para discutir? No.

A medida que se van haciendo los planillados es muy especial la UTU, vos te enfrentás frente a un jerarca y le tenés que explicar por qué un grupo tiene que seguir existiendo. Es muy perverso. Van los mismos estudiantes a los planillados como a hinchar para que siga el grupo, es horrible. A mí me pasó de estar en un planillado que se le rezongó al director de la escuela porque tenía un 10 % de repetición. Es como ir a un almacén y ofertar educación. Por un lado decimos que los chiquilines cada vez saben menos porque es la leyenda urbana, pero resulta que dar un examen es horrible, repetir algo porque no entendiste es horrible, entonces ¿qué educación estamos dando?

Hay que seguir siendo exigentes con los chiquilines. No soy de las profesoras botonas como dicen los chiquilines, siempre trato de ver la parte positivo, pero tampoco vos podés decirle a un chiquilín hace helado con el vaso que te paso de año. ¿Las escuelas privadas tienen estos programas? No. Las escuelas privadas no ponen estas reformulaciones porque justamente están compitiendo con la educación pública en eso. Nosotros queremos gente que aprenda apretar un tornillo, ¿por qué odiaron toda la vida a la Figari? Porque mirá si vas aprender cerámica. Todo tiene que ver con lo caro, porque hay que apretarse el cinturón.